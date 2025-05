"Fue el jardinero": Bárbara de Regil reveló que fue víctima de abuso sexual a los 12 años

La actriz confesó que, durante una etapa vulnerable de su infancia, fue abusada por un trabajador doméstico mientras vivía al cuidado de su padre.

Aunque actualmente Bárbara de Regil es una reconocida actriz, en varias ocasiones ha compartido momentos difíciles que marcaron su adolescencia. Además de convertirse en madre a los 16 años, recientemente reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia.

"Cuando tenía 12 años, mi mamá tenía cáncer en ese momento, yo vivía con mi papá... Mi papá le entraba al alcohol y muchas cosas, no se hacía responsable de mí como lo debería de haber hecho... Me violó el jardinero de mi casa", dijo en el reality show Secretos de Pareja.

El programa retrata la vida amorosa de ocho celebridades de la farándula mexicana, incluyendo la relación entre Bárbara de Regil y su esposo, el empresario Fernando Schoenwald. El estreno generó una amplia conversación en redes sociales, principalmente por la vulnerabilidad mostrada por De Regil. En un emotivo testimonio, la actriz reveló este tema de su pasado con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos del abuso infantil.

"La cuento a las mujeres para motivarlas y por si alguna está viviendo la situación que yo viví a los 12 años, pues que vea que hay un brillito, que tu vida no se acaba ahí, que no es una tumba, es un bache, que puedes salir de ahí con terapia, con amor propio y claro que Fer me ha ayudado mucho a superar mis heridas del pasado", mencionó, convencida de que contándolo le ayudará a superar esa herida.

¿Quién es Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil, cuyo nombre completo es Claudia Bárbara de Regil Alfaro, es una actriz mexicana nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México. Es ampliamente reconocida por su papel protagónico en la serie Rosario Tijeras, adaptación mexicana de la producción colombiana homónima, transmitida entre 2016 y 2019.

Su carrera en el entretenimiento comenzó en 2009 al participar en el reality show New Generation Telehit. En 2011, debutó como actriz en la telenovela Bajo el alma, donde obtuvo su primer papel protagónico. Desde entonces, ha trabajado en diversas producciones televisivas y cinematográficas, incluyendo películas como Tiempos felices (2014), Loca por el trabajo (2018) y MexZombies (2022).

Además de su carrera actoral, Bárbara de Regil es conocida por promover un estilo de vida saludable. A través de sus redes sociales, comparte rutinas de ejercicio, recetas saludables y mensajes motivacionales, consolidándose como una influencer en temas de bienestar.

En su vida personal, es madre de una hija llamada Mar Alexa, a quien tuvo a los 16 años. En marzo de 2017, contrajo matrimonio con el abogado y empresario Fernando Schoenwald.

