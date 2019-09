Netflix anuncia el estreno del documental "Living Undocumented" producido por Selena Gomez. | Fuente: EFE

Netflix estrenará el próximo 2 de octubre la serie documental "Living Undocumented" que ha producido la actriz y cantante latina Selena Gomez, informó este martes la plataforma digital en un comunicado de prensa.



Bajo la dirección conjunta de Aaron Saidman y Anna Chai, "Living Undocumented" narrará en varios episodios las grandes dificultades y enormes obstáculos que afrontan en el día a día las personas que no tienen papeles y que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos.



"Elegí producir esta serie, 'Living Undocumented', porque en los últimos años la palabra 'inmigrante' parece haberse convertido en una palabra negativa", apuntó Selena Gómez.



"Mi esperanza es que esta serie pueda arrojar luz sobre cómo es vivir en este país como un inmigrante sin documentos, de primera mano y desde las personas valientes que han elegido compartir sus historias", añadió.



Por su parte, Aaron Saidman, uno de los directores de la serie documental, aseguró que "Living Undocumented" aborda "uno de los asuntos más importantes de nuestra época".



"Pero en vez de debatir este asunto solo con estadísticas y debates políticos, queremos que nuestros espectadores oigan directamente a los inmigrantes mismos, en sus propias palabras, con todo el poder y la emoción que reflejan esas historias", agregó el realizador y también productor de la serie.



Esta no es la primera vez que Gómez trabaja como productora junto a Netflix, ya que la hispana logró una gran repercusión con la serie "13 Reasons Why" en la que, en lugar de ser una de sus actrices, prefirió desarrollar su labor en la sala de máquinas y detrás de las cámaras.



Tras convertirse en una estrella juvenil de la mano de Disney, Selena Gomez cambió completamente de registro con el filme "Spring Breakers" (2012), que dirigió Harmony Korine, y este año ha participado en "The Dead Don't Die", cinta de Jim Jarmusch y en donde estuvo acompañada por Bill Murray y Adam Driver.



La artista, de 27 años, es además una de las celebridades más populares en las redes sociales y su perfil oficial en Instagram cuenta con 157 millones de seguidores. EFE