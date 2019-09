Netflix cancela 18 series. | Fuente: Netflix

No hay peor momento que en el que te enteras de que una de tus series favoritas, por la que esperabas nervioso la siguiente temporada, no continuará su curso. Peor aun es no haberte enterado —porque ninguna de las plataformas de streaming lo anuncia por lo grande— y llevarte con la sorpresa de un momento a otro.

Y es que todo indica que la plataforma de streaming es cada vez más exigente en lo que respecta a la renovación de sus series, por lo que en el 2019 ha tomado la decisión de no continuar con varias de ellas.

Además, los dueños de Netfllix no han sido excluidos de la polémica, puesto que ocho de las series que mencionaremos a continuación fueron creadas por mujeres. Sin duda, no ha sido una decisión muy inteligente de parte de la compañía si lo que se busca es dar másoportunidades para las mujeres de la industria.

Es por eso que en esta lista repasaremos todas las series de la famosa plataforma de streaming que no continuarán después de este año.

1. AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD

“Friends from college”, dirigida por Nicholas Stoller, es una comedia que narra la historia de un grupo de amigos alumnos de la universidad de Harvard. El frío recibimiento de la segunda temporada habría llegado a la compañía de streaming a cancelar definitivamente la serie, así lo anunció su director vía Twitter.

Amigos de la Universidad cancelada tras dos temporadas. | Fuente: Netflix

2. CHAMBERS

Un drama sobrenatural y de terror creado por Leah Rachel especialmente para Netflix ha sido cancelada tras solo una temporada. La historia de Sasha Yazzie, una sobreviviente de un ataque al corazón que busca a quien fue su donante no tendrá un futuro.

Chambers, la serie de Netflix que duró una temporada. | Fuente: Netflix

3. DARK

Sin duda se trata de una de las mayores decepciones, pues la serie alemana de ciencia ficción ganó una gran cantidad de adeptos desde su estreno el 1 de diciembre del 2017. La tercera temporada de la serie, que narra la historia de cuatro famnilias de un pequeño pueblo alemán en donde suceden misteriosas desapariciones, tendrá una tercera temporada. No obstante, Netflix ha anunciado que será la última.

Dark estrenará su tercera y última temporada. | Fuente: Netflix

4. DÍA A DÍA

Se trata del remaje de la serie de 1975 con el mismo nombre, que fue escrita por Gloria Calderón Kellet y Mike Royce. Con tres temporadas de 13 episodios cada una, “Día a Día” se ha convertido en la primera serie cancelada por Netflix que encuentra lugar en otro sitio, Pop Tv, en donde continuará para su cuarta temporada.

Día a Día cancelada por Netflix tras tres temporadas. | Fuente: Netflix

5. JESSICA JONES

La serie de Netflix creada por Melissa Rosenberg fue basada en el personaje de Marvel del mismo nombre, y ambientada en su Universo Cinematográfico. Con Krysten Ritter interpretando a Jessica Jones, una ex superheroína que abre su propia agencia de detectives, la serie alcanzó un gran éxito en el público femenino pero, tras tres temporadas en la plataforma, los fanáticos tendrán que decirle adiós.

Jessica Jones llega a su fin en Netflix. | Fuente: Netflix

6. LUCIFER

Tras cinco temporadas, la serie desarrollada por Tom Kapinos llegará a su fin. Basada en el personaje de DC Comics, la serie gira en torno a Lucifer Morningstar (Tom Ellis), el diablo que abandona el infierno para ir a Los Ángeles, en donde dirige su propio club nocturno y hasta se convierte en asesor del Departamento de Policía de dicha ciudad.

Lucifer, cancelada en Netflix. | Fuente: Netflix

7. LUKE CAGE

La serie de televisión de Cheo Hodari Coker, basada en el personaje de los cómics de Marvel, Luke Cage, quien tiene una fuerza sobrehumana y una piel indestructible, lleva a los espectadores por las calles de Nueva York, en donde debe combatir el crimen. Tras dos temporadas ha llegado a su fin.

Luke Cage se termina tras dos temporadas. | Fuente: Netflix

8. MADRES FORZOSAS O FULLER HOUSE

Su quinta temporada será la última. El programa fue una secuela de la sitcom Full House, llevada al aire como una serie original de Netflix. Creada por Jeff Franklin, muestra a la mayoría de personajes de Full House, con apariciones especiales de Mary-Kate y Ashley Olsen.

Cinco temporadas de Madres Forzosas y Netflix confirma su final. | Fuente: Netflix

9. NOLA DARLING o SHE'S GOTTA HAVE IT

Cancelada luego de dos temporadas, narra la historia de Nola, una joven artista de espíritu libre que mantiene relaciones con tres hombres. De acuerdo con Variety, su creador, Spike Lee, estaría buscando una nueva cadena para seguir desarrollando el programa.

Nola Darling llega a su fin tras dos temporadas. | Fuente: Netflix

10. POR TRECE RAZONES

Verá el final en su cuarta temporada. La polémica serie de misterio y drama adolescente fue producida por la cantante y actriz Selena Gomez y basada en la novela de Jay Asher “Por trece razones”, adaptada para la pantalla chica por Brian Yorkey.

Por trece razones llega a su fin. | Fuente: Netflix

11. SANTA CLARITA DIET

La serie estadounidense de comedia terror es protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant. A pesar de que su primera temporada, estrenada el 3 de febrero del 2017, tuvo críticas positivas, Netflix ha decidido darle de baja tras tres temporadas.

Santa Clarita Diet, con Drew Barrymore, llega a su fin tras dos temporadas. | Fuente: Netflix

12. SUCESOR DESIGNADO

Las dos primeras temporadas se estrenaron en ABC y la última pasó a Netflix que al cancelarla indica que no le ha ido muy bien. El programa de política y drama es protagonizado por Kiefer Sutherland quien tras una explosión durante el Discurso del Estado de la Unión jura de inmediato como presidente.

Sucesor designado se acaba luego de tres temporadas. | Fuente: Netflix

13. THE OA

Misterio y drama junto a elementos de la ciencia ficción y la fantasía. Estrenada el 16 de diciembre del 2016 y con dos temporadas de ocho episodios cada una, “The OA” ha llegado a su fin. Parece que no sabremos más de Prairie Johnson, la joven que reaparece tras haber estado ausente por siete años.

La serie de misterio y drama es cancelada por Netflix. | Fuente: Netflix

14. THE RANCH

Los Bennetts son una familia disfuncional, integrada por dos hermanos, un padre ranchero y su esposa divorciada y dueña del bar local de la pequeña ciudad ficticia Garrison, en Colorado. Netflix ya ha confirmado que la cuarta temporada será la última.

The Ranch , con Ashton Kutcher, llega a su fin. | Fuente: Netflix

15. THE RAIN

Estrenada el 4 de mayo del 2018, relata la vida de un grupo de jóvenes supervivientes a un terrible virus arrastrado por la lluvia que acabó con casi toda la humanidad. La tercera temporada será la última en la que podremos ver a los jóvenes luchando por sobrevivir en un mundo post-apócalíptico.

Netflix elimina a The Rain. | Fuente: Netflix

16. TRAVELERS

Una coproducción de Netflix y Showcase que se sitúa en el futuro, tiempo en el que los humanos ya han creado una inteligencia cuántica capaz de enviar sus conciencias a través del tiempo a personas de siglos pasados. Una temática muy interesante que, tras tres temporadas, dejará de desarrollarse.

Travelers llega a su fin. | Fuente: Netflix

17. TRINCKETS

Solo tendrá dos temporadas. Se trata de una comedia dramática basada en la novela homómina Kirsten Smith, que se centra en tres adolescentes muy distintas que se encuentran en la misma reunión obligatoria de Ladrones de Tiendas Anónimos.

Trinkets solo llegará a dos temporadas. | Fuente: Netflix

18. TUCA & BERTIE

Duró solo una temporada. La serie animada para adultos trata sobre la amistad de dos mujeres en sus treinta, que a lo largo de los episodios deben afrontar tanto conflictor personales como los típicos miedos de la vida adulta.