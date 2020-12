Natasha Perez interpreta a Yolanda Saldívar en "Selena: La serie". | Fuente: Netflix

Solo aparece unos breves segundos, pero son suficientes para crear impacto. La tensión, sobre el trágico evento que sucederá, ha comenzado. Natasha Perez consiguió el papel de Yolanda Saldívar en "Selena: La serie" y su aparición, aunque se da al final de la primera temporada, no pasó desapercibida.

La artista venezolana tenía experiencia previa interpretando a villanas -en el teatro y una película cómica- pero nada se comparaba a encarnar a la mujer que asesinó a la estrella Selena Quintanilla (interpretada en la ficción de Netflix por Christian Serratos).

Podría ser un paso riesgoso en su carrera, pero como actriz le fascinó la idea. "Pensé que quería ver cómo es interpretar a un villano malvado. Desde la perspectiva del actor sonaba fascinante: diseccionar lo que sucede en la mente de alguien así", contó Natasha Perez a Entertainment Weekly.



La actriz de "Selena: La serie" estaba tanto entusiasmada por lo complejo del personaje como preocupada por su situación personal. "Como actriz también me preocupa mi seguridad. Muchas personas toman esto muy en serio y piensan que es real y, en este caso, el personaje es real pero no soy ella. No soy ella", recalcó.

CONOCER A YOLANDA EN LA CÁRCEL

La artista de Netflix quiso documentarse lo más que pudo sobre Yolanda Saldívar, dado que no es una figura pública. Buscó información en Internet y microfichas de periódicos, pero lo que más le interesaba era conocerla. Actualmente, la expresidenta del club de fans de Selena Quintanilla se encuentra cumpliendo una pena de cadena perpetua en Texas (EE.UU.) por la muerte de la estrella del tex-mex en 1995.

"Mi interés estaba en ver sus manerismos, su forma de hablar aunque sabía que conocería a una cáscara de la persona que ha estado tantos años en prisión. Solicité el permiso para conocerla, pero para honrar a la familia decidimos que sería mejor no hacerlo", señaló Natasha Perez.

La actriz recalcó que "Selena: La serie" es una celebración de la vida de la cantante y no sobre su muerte, aunque aparezca su asesina. La primera temporada ya está disponible en Netflix.