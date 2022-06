Kate Bush hizo público su agradecimiento con "Stranger Things", debido al éxito de su canción "Running Up That Hill" | Fuente: Kate Bush / AFP

La cuarta temporada de “Stranger Things” viene teniendo muy buenas reacciones, y una de las más recientes es la de la cantante Kate Bush, que no solo eligió la serie, sino también agradeció el buen uso que le han dado a su clásica canción “Running up that Hill”, lanzada por la cantautora en 1985.

A través de un comunicado en su página web, la cantante británica se mostró satisfecha de que nuevas generaciones hayan conocido su canción a través de la serie.

“Es posible que hayan escuchado que la primera parte de la fantástica y apasionante 'Stranger Things' se estrenó recientemente en Netflix. Allí aparece la canción 'Running Up That Hill', a la que le están dando una nueva vida los jóvenes fanáticos que aman el programa. ¡A mí también me encanta!”, escribió Kate Bush.

“Running Up That Hill” vuelve a los rankings 37 años después

“Running Up That Hill” fue el primer single del quinto álbum de estudio de Kate Bush, “Hounds of love”, lanzado en agosto de 1985. Entonces, la canción se ubicó en los primeros puestos de los rankings musicales de habla inglesa.

37 años después, gracias a su aparición en “Stranger Things 4”, la canción ha vuelto a los charts, tanto en el Reino Unido como Estados Unidos, y Kate Bush lo agradeció en el mencionado comunicado.

“Debido a esto, Running Up That Hill está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las listas del Reino Unido en el puesto número 8. ¡Todo es realmente emocionante! Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción”, escribió Kate Bush, que indicó que espera la salida de la segunda parte de la última temporada de “Stranger Things”.

Stephen King elogió la nueva temporada de "Stranger Things"

La cuarta temporada de “Stranger Things” viene cosechando elogios desde su estreno del 27 de mayo. Uno de los que se ha sumado a esta ola de comentarios positivos es Stephen King, uno de los escritores de terror y suspenso más reconocidos del mundo; aunque también hizo un reclamo, que fue atendido por los guionistas de la serie.

A través de su cuenta de Twitter, el escritor de novelas llevadas al cine, como “The Shining”, se rindió ante la serie. “La nueva temporada de ‘Stranger Things’ es realmente genial, tan buena o mejor que las tres anteriores. Incluso hay un riff de ‘Carrie'”, tuiteó Stephen King, haciendo referencia a la película de 1976, basada en su novela homónima.

¿Cuál fue la crítica de Stephen King, y qué respondieron los guionistas de “Stranger Things”?

En el mismo tuit donde Stephen King elogió la serie, el escritor también preguntó si lo que había visto era toda la temporada o su primera parte. Y como se conoce, Netflix solo ha subido la primera parte de; los últimos tres capítulos se verán desde el primero de julio.

“¿Es toda la temporada o es otra de esas que está partida en 2 partes? En mi humilde opinión eso es un poco cojo”, escribió Stephen King.

Este reclamo fue recogido por los guionistas de la serie que, a través de su cuenta "Stranger Writers", respondieron el tuit argumentando que los capítulos ocho y nueve aún no están listos:

“Lo siento, tío Stevie, 8+9 aún no ha terminado, ¡pero estamos trabajando lo más rápido que podemos! Me alegro de que lo estés disfrutando y de que te hayas dado cuenta de nuestro sutil riff de 'Carrie'”.

