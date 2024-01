'Stranger Things' inicia el rodaje de su quinta y última temporada

La noticia que todos los aficionados esperaban finalmente ha llegado: la quinta temporada de Stranger Things ha comenzado su rodaje este 8 de enero. Anunciada como la temporada final, los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, prometen que esta será "la temporada más ambiciosa hasta la fecha".

A través de las redes sociales, la serie compartió el anuncio con la impactante frase "¡Esto es un código rojo! ¡La producción de Stranger Things 5 ha comenzado oficialmente!", acompañada de una imagen que muestra al elenco principal, incluyendo a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, David Harbour y los propios hermanos Duffer.

La noticia del inicio del rodaje no tardó en desatar una ola de emociones entre los fans, quienes expresaron su entusiasmo a través de miles de mensajes. Comentarios como "Esta es la mejor noticia del año", "Finalmente están de vuelta", "Estoy listo, pero también aterrado" y "No puedo esperar para este último viaje emocional en montaña rusa", inundaron las redes sociales.

¿Cuál es el título del episodio 1 de Stranger Things 5?

En noviembre de 2023, tras el emocionante anuncio de la próxima quinta entrega de Stranger Things, los guionistas compartieron un fascinante adelanto: un extracto del guion del primer capítulo de lo que marcará el cierre de la aclamada serie de Netflix.

Aunque el fragmento no revela la presencia de ninguno de los protagonistas, ofrece un intrigante vistazo al episodio inicial, titulado Oscuridad. El guion describe la atmósfera con el sonido del viento helado, los árboles gimiendo y la voz de un niño entonando una canción familiar.

¿Cómo terminó Stranger Things 4?

La cuarta temporada de Stranger Things dejó a Hawkins sumido en el terror después de la batalla de Starcourt. Una nueva amenaza sobrenatural emergió, planteando un misterio truculento que podría poner fin a los horrores del Otro Lado. El desenlace quedó abierto, preparando el terreno para la tan anticipada quinta temporada.

A pesar de ser el acto final de la serie, los fanáticos pueden esperar más del universo de Stranger Things. Proyectos adicionales incluyen Stranger Things: The First Shadow, una producción teatral en vivo en el prestigioso West End de Londres, y un spin-off animado que aún no tiene título.

¿De qué trata Stranger Things?

El fenómeno global de Stranger Things se ha ganado más de 65 galardones y 175 nominaciones, consolidándose como un ícono cultural desde su estreno en 2016. Los protagonistas se preparan para dar vida por última vez a sus personajes, prometiendo un desenlace épico y memorable para los habitantes de Hawkins.

La serie, un homenaje a las películas de la década de los ochenta, se desarrolla en Hawkins, Indiana, desentrañando eventos mortales y misterios sobrenaturales. Experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal son solo algunos de los elementos que han mantenido a los espectadores en vilo a lo largo de las temporadas.