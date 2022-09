La actriz Maya Hawke interpreta a Robin Buckley en la serie "Stranger Things". | Fuente: Netflix

Presente en "Stranger Things" desde la tercera temporada, la actriz Maya Hawke confesó que le gustaría que su personaje, Robin Buckley, fallezca en la quinta entrega que los hermanos Duffer vienen preparando después de estrenar este año la cuarta, todo un éxito rotundo en la plataforma de 'streaming'.

En conversación con la revista Rolling Stone, la hija de Ethan Hawke con Uma Thurman manifestó sus deseos de que Robin tenga una muerte honorable. Así como la tuvo, por ejemplo, Eddie Munson, el personaje que dio vida Joseph Quinn en la última temporada de la serie de Netflix.

"Bueno, es la última temporada, así que la gente probablemente va a morir", indicó Maya Hawke. "Me encantaría morir y tener mi momento de héroe. Me encantaía morir con honor, como lo haría cualquier actor", explicó. Y añadió que la razón por la que muchos habitantes de Hawkins siguen vivos, se debe a que los hermanos Duffer le guardan cariño.

"Me encanta la forma en que los Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí, y para todos los demás, es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen y no desearía que desaparezca", dijo.

Maya Hawke se unió al elenco de "Stranger Things" en la tercera temporada. | Fuente: Netflix

Maya Hawke, la estrella de "Stranger Things"

Nacida en Nueva York (Estados Unidos), en 1998, Maya Hakwe es hija de las estrellas de Hollywood, Ethan Hawke y Uma Thurman. Sus padres se conocieron en el rodaje de la cinta "Gattaca", en 1997. Se casaron al año siguiente, pero su matrimonio terminó siete años después, periodo en el que también tuvieron un hijo llamado Levon, que a la fecha tiene 20 años.

Actriz, cantante y modelo, Maya Ray Hawke Thurman debutó en el mundo audiovisual con el papel de Jo March en una adaptación que la BBC hizo de "Mujercitas" para la televisión. Sin embargo, su rostro se volvería más conocido a partir de 2019, cuando tuvo la oportunidad de dar vida a Robin Buckley en la tercera temporada de la serie de Netflix, "Stranger Things".

Anteriormente, la hija mayor del antiguo matrimonio Hawke-Thurman había formado parte de otros elencos, entre los que destacó el de "Once Upon a Time In Hollywood", la película de Quentin Tarantino, el director que ha rodado varios filmes con su mamá. Al igual que ella, además, Maya arrancó su carrera en el modelaje para la revista Vogue.

Maya Hawke también cuenta con una faceta musical. En agosto de 2019, tras alcanzar gran popularidad en el reparto de "Stranger Things", aprovechó en lanzar dos canciones, tituladas "To Love A Boy" y "Stay Open". En 2020, estrenó su primer disco de estudio, "Blush".

