Elliot Page​, anteriormente conocido como Ellen Page, es un actor, productor y activista canadiense. | Fuente: Netflix

La transición de Ellen a Elliot Page también se vio reflejado en ‘The Umbrella Academy’, por lo que pasó de Vanya a Viktor Hargreeves. Sin embargo, esto no es casualidad, ya que el actor trabajó de la mano con el director, luego de que el artista revelara que era transgénero, hecho que condujo a que se escribiera un nuevo guion.

"Elliot me había llamado después de que se hicieran los guiones y me dijo que estaba haciendo la transición y, obviamente, quise apoyarle mucho. Nadie (...) me obligó a escribirlo así en la historia, pero pensé que era lo correcto", dijo Steve Blackman.

“Me puse en contacto con (el grupo de defensa de los medios de comunicación LGBTQ) GLAAD, me puse en contacto con un escritor trans que quería que fuera mi asesor y, junto con Elliot, hablamos de cómo íbamos a hacer la historia. No queríamos que se convirtiera en la historia de la serie, así que tuvimos que encontrar un equilibrio entre hacer esa transición y, al mismo tiempo, hacerlo de una manera que se sintiera auténtica, sensible, real", agregó el director de ‘The Umbrella Academy’.

La serie de Netflix está ambientada en un universo donde 43 mujeres de todo el mundo dan a luz simultáneamente a las 12:00 p.m. del 1 de octubre de 1989, a pesar de que ninguna de ellas había mostrado ningún signo de embarazo hasta ese momento. Siete de esos niños son adoptados por el multimillonario Reginald Hargreeves y se convierten en un equipo de superhéroes al que él llama "The Umbrella Academy".

Hargreeves les da a los niños números en lugar de nombres, pero eventualmente son nombrados por su madre robot, Grace, como Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Viktor y Five. Mientras pone a luchar a seis de sus hijos contra el crimen, Reginald mantiene a Vanya al margen de las actividades de sus hermanos, ya que supuestamente ella no tiene poderes propios.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de 'The Umbrella Academy'?

Netflix anunció la cuarta y última temporada de 'The Umbrella Academy', la exitosa serie basada en el cómic de Gabriel Bá y Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Igualmente, se confirmó el regreso de Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya y Colm Feore en sus respectivos papeles.

La noticia llega dos meses después del estreno de la tercera temporada, la cual se ubicó entre el top 10 del servicio streaming. "Reunión familiar, Brellies: Nos embarcamos en una cuarta y última aventura", se puede leer en la cuenta oficial de 'The Umbrella Academy' en referencia al anuncio de la renovación, que se cree podría llegar para finales de 2023 o inicios de 2024.

Su creador, Steve Blackman, habló con el medio Deadline acerca de la confirmación: "Estoy muy emocionado de que los fanáticos increíblemente leales de 'The Umbrella Academy' puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves que comenzamos hace cinco años". Luego añadió: "Pero antes de llegar a esa conclusión, tenemos una historia increíble por delante para la cuarta temporada, una que tendrá a los fanáticos al borde de sus asientos hasta los minutos finales".

