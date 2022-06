Elliot Page escribió sobre su transición antes del estreno de la tercera temporada de "The Umbrella Academy" | Fuente: AFP

El 22 de junio, “The Umbrella Academy”, la serie de bizarros superhéroes de Netflix, estrenó su tercera temporada, y la primera en la que veremos a Elliot Page después de su transición. A inicios de junio, el actor escribió un ensayo para la revista Squire, donde hace un repaso de su vida, desde su juventud, hasta la actualidad.

“¿Qué he aprendido de la transición?”, se preguntó Elliot Page al inicio del extenso texto. “No puedo exagerar la mayor alegría, que es realmente verse a uno mismo. Sé que me veo diferente a los demás, pero para mí estoy empezando a parecerme a mí mismo… Entonces, la mayor alegría es poder sentirse presente, literalmente, simplemente estar presente”, respondió.

La reacción frente a su transición

Otra pregunta que se hizo Elliot Page durante el ensayo fue sobre la reacción a su transición, la cual no pensó que sería tan grande. Sin embargo, señaló que sí espero que recibir amor de parte de sus seres queridos, y odio de otras personas. Afirmó que la transfobia es bastante más cruel e incesante que la misma homofobia.

Sobre su carrera, comentó que, al ser una persona trans y queer, está interesado en interpretar ese tipo de roles, y que no cree que eso lo vaya a encasillar. Aunque dijo que sí le gustaría que exista la posibilidad de que personas trans puedan interpretar roles heterosexuales.

La promoción de “Juno”, una experiencia que casi la mata

A inicios de su carrera, Elliot Page tuvo muchos roles protagónicos, pero fue el de “Juno” con lo que se consagró como actor. Sin embargo, comentó que la inauguración de la película fue de los peores momentos de su vida, al verse obligado a llevar vestido y tacones. “Desearía que la gente entendiera que esa m*** literalmente casi me mata”, expresó el actor.

“Entonces, dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente dijo: ‘No, tienes que usar un vestido’. Y me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street. Me hicieron usar un vestido… y luego toda la prensa de ‘Juno’, todas las sesiones de fotos. Michael Cera estaba en pantalones y tenis", explicó el actor.

Su rol como activista

Elliot Page es un activista que aboga constantemente por los derechos de la comunidad LGBTQ+. En el texto, comenta que para él es algo natural, y que no siente que esta postura provenga de algún tipo de obligación o presión, sino que se ve a sí mismo como una persona empática.

Sin embargo, afirmo el activismo es para él un deber: “En algún nivel, sí, el activismo es algo que debo hacer. Creo que debemos utilizar todos nuestros privilegios a nuestra manera”, expresó.

