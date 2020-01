Elenco de la segunda temporada de "You", que se convirtió en uno de los estrenos más populares de Netflix en el 2019. | Fuente: Netflix

La serie "You" ha sido considerada una de las mejores series en Netflix, gracias a su adictiva trama. Incluso, entró al top 10 de los estrenos más populares del 2019 en EE.UU., según la plataforma.

Penn Badgley regresó con su papel de Joe Goldberg para la segunda temporada, que se estrenó el 26 de diciembre del 2019, donde su nombre cambió a Will y comenzó su nueva vida en Los Ángeles, California.

De manera accidental, el actor confirmó la tercera temporada en una entrevista para Entertainment Tonight. Mientras hablaba sobre el desarrollo y el éxito de "You", aseguró lo siguiente: "No parece ser el mismo tipo de depredador, el mismo tipo de... ya sabes, me atrevo a decir, en la tercera temporada... ¡Dios mío!".

Cuando le preguntaron si estaba confirmando la tercera entrega de la serie de Netflix, Penn Badgley no quiso más dar detalles y se dio cuenta que había hablado más de lo debido. "Técnicamente no puedo... Quiero decir, ¿de forma no oficial?", comentó.



A pesar de que no lo dijo exactamente, la creadora de "You", Sera Gamble, confesó que si llegaba a tener un nivel de audiencia alto, estarían dispuestos a seguir con la historia del asesino en serie, Joe Goldberg.

"Esperamos que mucha gente la vea y que tengamos la oportunidad de seguir haciendo la serie. Tenemos una idea para la tercera temporada", dijo. Estas declaraciones aumentaron los rumores de la continuación del drama de Netflix.

Penn Badgley aseguró que el final de la segunda temporada de "You" lo dejó abatido. Sin embargo, lo consideró justo: "Es mucho más psicológicamente sólido, porque esa es la trayectoria. El odio solo es igual al odio. La violencia solo equivale a violencia".

Hasta el momento, la plataforma Netflix no ha confirmado la tercera entrega aunque los seguidores creen que solo es cuestión de tiempo para que se comunique la fecha de estreno.