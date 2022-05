Aaron Picasso dio vida a Jaimito Gonzáles durante cinco temporadas de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Composición

Hoy tiene 22 años y muchos recuerdan su paso por "Al fondo hay sitio". Sin embargo, en la nueva entrega de la teleserie, Aaron Picasso —el joven actor que a lo largo de cinco temporadas dio vida al primer Jaimito Gonzales— no aparecerá en el papel que lo hizo popular en 2009.

¿Cuál es el motivo por el que no fue incluido en el retorno de la producción? En entrevista con El Comercio, el actor señaló que no le "gusta comentar mucho sobre el tema". "Solamente, lo dejaré en que me llamaron para hacer el casting y yo estaba muy interesado", sostuvo.

"Pero te mentiría, no sé por qué no sucedió [mi incorporación]; y lo que digo cuando me preguntan esto es que espero que la gente pueda respetar al actor que va a interpretar a Jaimito, porque lo va a hacer con mucho cariño", añadió.

Aaron Picasso no conoce quién encarnará al más joven de la familia Gonzales en el regreso de "Al fondo hay sitio" a la televisión. Pero sí tiene la convicción de continuar en la actuación a pesar de las adversidades. "Me toca seguir buscando opciones, porque no es fácil", dijo.

"Al fondo hay sitio": ¿Por qué salió de la teleserie?

En 2013, Aaron Picasso dejó de interpretar a Jaimito Gonzales en "Al fondo hay sitio". Su ingreso, según contó, se debió a su experiencia en otras producciones previas, como "Rita y yo" y "Graffiti", y su aparición de extra en "Así es la vida", además de "algunos comerciales".

Su audición se realizó en el 2008, cuando Picasso tenía ocho años. Entonces debió competir contra 500 niños, que lidiaron con "los filtros" hasta quedar 200 y, por último, solo dos. "Finalmente, yo me quedo con el personaje", indicó.

Por esos años, el actor debió compaginar su vida entre el set y el colegio. A medida que pasaron los años, su retiro de "Al fondo hay sitio" se hacía cada vez más inminente. "Salí de la serie, porque crecí. En la tercera y cuarta temporada, los productores hablaron conmigo y me dijeron que si seguía creciendo ya no podía interpretar al personaje", afirmó.

"Cuando entré a 'Al fondo hay sitio' ya tenía casi 9 años y Jaimito, el personaje, tenía 6; entonces, en los primeros años, no se notaba mucho la diferencia. Pero cuando yo ya tenía 12 años di un estirón, entonces Jaimito de 9 años dándose un estirón era un poco raro", contó.

"No veía mucho la serie"

Mientras formó parte del elenco, Aaron Picasso relató que grababa sus escenas al terminar sus clases del colegio. Solo "muy pocas veces" debía "salir temprano", pero con "un permiso especial que ya se había hablado con dirección".

Cuando salió de "Al fondo hay sitio", su reemplazo fue Andrés Mesías. Sin embargo, Picasso confesó que no tuvo oportunidad de verlo en el papel. Ni siquiera a sí mismo. "Yo no veía mucho la serie, porque yo llegaba de las grabaciones y tenía que hacer mis tareas", comentó.

Entre las escenas que más recuerda su público, mencionó la de "El rap del gringo atrasador". "Erick Elera me hizo parte de eso y me alegró bastante (...) Quedó súper chévere, es una de las cosas más icónicas que la gente recuerda hasta hoy".

Asimismo, Aaron Picasso afirmó que hasta el día de hoy mantiene contacto con Erick Elera y Junior Silva. Y agregó que aprendió mucho de Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno y Mónica Sánchez. "Aprendí de todos", reconoció.

