Nataniel Sánchez no estará en la nueva temporada de "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Nataniel Sánchez

Fue el papel que la lanzó a la fama. Sin embargo, la actriz Nataniel Sánchez aclaró nuevamente que, pese al pedido del público, no volverá a interpretar a Fernanda de las Casas en la teleserie "Al fondo hay sitio", que por estos días viene grabando su nueva temporada en el norte del Perú.

En una entrevista con el canal de YouTube, "Yo soy Jackie Ford", la intérprete afirmó que la producción creada por Efraín Aguilar le brindó una grata experiencia en el plano personal y profesional. No obstante, consideró que es una etapa cerrada en su vida.

"'Al fondo hay sitio' siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía que ya había cumplido su ciclo", manifestó Nataniel Sánchez.

"Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor, es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'", subrayó.

Nataniel Sánchez y los "factores" por los que no estará en "Al fondo hay sitio"

Establecida desde hace algunos años en España, donde se ha abierto un camino en la actuación, Nataniel Sánchez consideró que existen "varios factores" que le hicieron evaluar la decisión de no formar parte del reparto de "Al fondo hay sitio".

"No se trata de un factor por el que yo he decidido no volver. Son varios factores. Considero que 'Al fondo hay sitio' cumplió su etapa. Yo quiero seguir manteniendo a la serie en mi corazón. Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España", indicó.

Sánchez enfatizó que no tiene familia en el país ibérico, y ha tenido que construir su carrera "sola". "Cuatro años de mi vida luchándola para tener una oportunidad y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo. 'Al fondo hay sitio' es el personaje que hice hace seis años. Hay que pensarlo un poco", dijo.





Nataniel Sánchez y Erick Elera se reencuentran

Después de tres años sin verse, los actores Nataniel Sánchez y Erick Elera volvieron a encontrarse, pero no un set de televisión o un estudio de grabación, sino como lo que son: grandes amigos.

Así lo hizo saber Nataniel Sánchez a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos imágenes el domingo 1 de mayo, las cuales fueron tomadas el 30 de abril. En ellas, se ve a los dos posando abrazados y bien sonrientes.

“Ayer la vida nos volvió a juntar… ¡Así, sin planearlo! Nótese esas caras de felicidad. Te quiero, huevera Erick Elera”, escribió Nataniel en el texto que acompaña las imágenes. En los comentarios, Erick Elera respondió: “Mi nata, increíble sorpresa poder encontrarnos el día de ayer, una tremenda alegría”.

Como se recuerda, en “Al fondo hay sitio” Nataniel Sánchez interpretó a Fernanda de las Casas, quien mantuvo un accidentado romance con Joel Gonzales, el personaje de Erick Elera, por varios años siendo una de las parejas más queridas de la pantalla chica.









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.