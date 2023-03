Escena que protagonizan don Gilberto y Eva, el nuevo personaje de 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: América TV

Don Gilberto protagonizó una de las escenas más comentadas del reciente capítulo de 'Al fondo hay sitio'. Por unos minutos, el patriarca de Los Gonzáles olvidó a su "palomita" y quedó hipnotizado por la belleza de Eva (Diana Quijano), una mujer que ingresó a su tienda para comprar una gaseosa.

Ante su asombro, el padre de Teresita no pudo articular una palabra hasta que la dama de ojos cautivadores tuvo intervenir nuevamente para ser atendida. "Disculpe, no sé qué me pasó", expresó don Gilberto. En tanto Eva, con cálida amabilidad, le respondió que no se preocupara, pues ella había experimentado lo mismo en otras ocasiones.

La mujer nunca había estado por las Nuevas Lomas y solo había llegado al lugar para visitar a una amiga, que, al parecer, decidió mudarse. Mientras Eva explicaba el motivo de su presencia, don Gilberto no dejaba de mirarla y nuevamente se quedó sin palabras.

¿Le recuerdo a alguien?, preguntó la mujer, a lo que el abuelo de Joel Gonzáles respondió: "Qué irrespetuoso mirarla así, pero a usted se le ve tan bella. No se moleste por favor, no sé qué digo". Lejos de incomodarse, Eva quedó agradecida por la cortesía: "No tengo por qué molestarme, usted está siendo galante".

Don Gil no ha tenido más romances desde la muerte de doña Nelly. Siempre ha velado por el bienestar de su familia y ha demostrado su fidelidad a su difunta esposa; sin embargo, esta escena puede ser un adelanto del gran cambio que puede dar este querido personaje.

Adolfo Chuiman volvió a 'Al fondo hay sitio'

En la calle le pedían que vuelva. Y ya está de regreso. Tras semanas ausente en "Al fondo hay sitio", el actor Adolfo Chuiman se reincorporó a las grabaciones de la teleserie, donde desde hace más de diez años da vida al mayordomo Peter McKay.

"El público me reclamaba en la calle que cuándo iba a volver y Peter ya regresó, ha tenido ese encuentro con 'Madame', pero se vienen muchas cosas más interesantes y reveladoras", dijo el intérprete al diario Trome.

Además, el actor de 76 años señaló que extrañaba asistir al rodaje de "Al fondo hay sitio". "La serie por muchos años se convirtió en mi segunda casa y tengo muy buenos amigos. El ambiente de las grabaciones es muy cómodo, pues somos como una familia", apuntó.

Para Adolfo Chuiman, los nuevos rostros del elenco que han ingresado a la ficción "están dando lo mejor en cada escena". Y adelantó que quizás en el futuro se siente a escribir un libro de memorias. "Me estoy animando a contar parte de mi vida", concluyó.

