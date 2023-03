Giovanni Ciccia da vida a Diego Montalbán en la teleserie "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Giovanni Ciccia

Ser el maquiavélico chef Diego Montalbán en "Al fondo hay sitio" le ha permitido al actor Giovanni Ciccia dar rienda suelta a su lado dramático, pero también al más cómico. Prueba de ello es el rap de "El gringo atrasador 2.0" que lanzó esta semana junto a Joel González (Erick Elera). Una nueva versión del sencillo que ya anteriormente le había sido dedicado a Mike Miller (Joaquín de Orbegoso).

"En la serie hay mucho juego todo el tiempo y está llena de sorpresas, desde que hicimos lo de 'Disco Bar'", dijo Ciccia al diario Trome. "Cuando llegué a las grabaciones y leí los guiones con lo que se venía, dije 'esto va a ser divertido' y resultó mucho mejor. En un principio solo sabíamos que íbamos a hacer el videoclip y paralelamente lo fuimos trabajando y al público le ha gustado el resultado", añadió.

Asimismo, Giovanni Ciccia destacó el talento de Erick Elera para dar forma a un tema tan popular. "Erick es un genio, pues ha escrito la canción, le ha dado mis aportes y los contrapuntos... y de ahí nos fuimos a grabar con Juan Carlos Fernández. Todo ha fluido", comentó. En "Al fondo hay sitio", Diego Montalbán y Joel unen fuerzas para desprestigiar al 'Gringo Mike'.

Son estas situaciones, precisamente, las que más valora el protagonista de "Django". "Me encanta estar en ‘Al fondo hay sitio’, pues me permite mostrar varias facetas de Diego Montalbán, quien no solo es un mentiroso y arribista, sino que es capaz de hacer el ridículo", sostuvo.

Giovanni Ciccia sobre Diego Montalbán: "Es un villano querido"

En su nueva etapa, "Al fondo hay sitio" trajo de regreso al personaje de Giovanni Ciccia, el chef Diego Montalbán. En las temporadas anteriores, este hombre clasista, lleno de prejuicios, no tuvo el protagonismo que viene manifestando desde la novena entrega. Algo que le ha permitido a su intérprete explorarlo a profundidad.

"Estoy contento con el respaldo del público para la serie, pues nos mantiene como líderes en la sintonía", dijo el actor de 51 años en enero pasado al diario Trome. "Además, porque es bueno saber que estamos entreteniendo, dándole una sonrisa al público en los momentos tan difíciles que estamos viviendo con la crisis", añadió.

Erick Elera y Giovanni Ciccia protagonizan el videoclip de "El gringo atrasador 2.0" en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Giovanni Ciccia

Para Giovanni Ciccia, Montalbán puede ser entrañable pese a sus muchos defectos. "Ya son nueve meses con el personaje y es sorprendente la cantidad de mensajes buenos, positivos, que recibo del público. Es un villano querido. A pesar de su ambición, que es un tipo trepador, arribista y se ha casado por interés con Francesca, también tiene un lado vulnerable que muestro, porque tiene sus miedos", apuntó.

Además, la décima temporada de "Al fondo hay sitio" le ha dado la oportunidad de trabajar con su hijo. "En el guion decía que mi personaje sería niño y habría una escena con su padre. Entonces propuse que sea mi hijo, quien tiene diez años y ya ha llevado varios cursos de actuación. Hizo el casting y fue un regalo poder trabajar con él. Veremos si más adelante seguirá en la actuación", contó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.