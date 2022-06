"Al fondo hay sitio" tuvo picos de 30 puntos de rating en su regreso a la televisión, y su elenco lo celebró. | Fuente: América TV

El miércoles 22 de junio, “Al fondo hay sitio” regresó a la televisión, y lo hizo por todo lo alto, con picos de más de 30 puntos de rating. Así lo informó el programa de noticias “Primera Edición”. Si bien, la popular serie sobrepasó los 50 puntos en sus mejores momentos, para los tiempos actuales, donde la televisión compite con el streaming, esto es todo un logro.

El elenco y equipo de producción de “Al fondo hay sitio” se reunió para ver el primer capítulo de la serie, y fue sorprendido por la noticia del alto rating que hicieron.

“¡Me muero, qué lindo!”, expresó Yvonne Frayssinet al enterarse de la noticia. “Gracias, público, gracias a los que nos están siguiendo. ¡Ay qué bueno, qué lindo, qué alivio para todos! El público podrá distraerse, disfrutar con su familia de una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación”.

La primera actriz, que ha retomado su papel de Francesca Maldini, comentó que este primer capítulo superó sus expectativas, pues la ha hecho reír e, incluso llorar. Asimismo, prometió sorpresas y nuevas emociones.

Las reacciones de Erick Elera, Mónica Sánchez y Magdyel Ugaz

Erick Elera, Joel en la serie, fue otro de los sorprendidos por los altos números del retorno de “Al fondo hay sitio”. “Yo esperaba, modestamente, bastante menos”, señaló, antes de explicar que son nuevos tiempos y que las cifras del rating han cambiado.

“De alguna manera, sabíamos que había el apoyo de la gente, pero no tanto. Gracias, de verdad, qué bueno que les haya gustado, que se hayan divertido, y espero que nos sigan apoyando, y se sigan divirtiendo, y la familia se siga juntando en este horario a compartir, a divertirse, a bailar”, dijo un visiblemente emocionado Erick Elera.

Quien también se mostró agradecida fue Magdyel Ugaz, la popular “Teresita”, que dijo haber disfrutado el capítulo: “Ha sido increíble, porque el cariño está intacto. Hemos visto y yo también veo a la "Tere" y me da mucha risa; ver a los Gonzales, ver todo lo que ha pasado ha sido maravilloso”.

Finalmente, Mónica Sánchez, tierna pero estricta “Charito”, dijo estar segura de que no defraudarán al público: “Muchas gracias a la gente por estar una vez más con nosotros, por apostar, y estamos seguros de que no los vamos a defraudar”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).