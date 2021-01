La actriz peruana confesó que abandonó "AFHS" para poder disfrutar más de su vida. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Irma Maury habló sobre su salida de “Al fondo hay sitio”, cuando la exitosa serie todavía continuaba emitiéndose por la televisión. A pesar de que su rol como Doña Nelly encantó a muchos, la primera actriz peruana necesitaba un descanso y dedicarse lo más importante: su vida personal y familiar.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, dijo al diario Correo. “Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”.

En su larga trayectoria, Irma Maury ha participado en diversas producciones nacionales de la televisión y el cine. Sus roles más emblemáticos para la pantalla chica fueron Doña Olga, en la serie “Mil Oficios”, y Doña Nelly, en “AFHS”, ambas series creadas por el productor y director Efraín Aguilar.

¿VOLVERÁ A LA ACTUACIÓN?

A sus 70 años, Maury está alejada de la actuación, pero tampoco le cierra totalmente la puerta. Sin embargo, en estos momentos, solo está enfocada en centrar su tiempo en ella misma y su familia, de la cual le queda solo su hermano: “Perdí estar con mis hermanas por trabajar”.

En el 2013, la primera actriz peruana se retiró de “Al fondo hay sitio” para enfocarse en proyectos diferentes al éxito televisivo de América Tv. Tras hacer unas películas, optó por distanciarse de las cámaras por un tiempo. ¿Volverá a actuar en el futuro? Es una respuesta que aún no tiene, pero tampoco rechaza un retorno a la profesión que la vio brillar.

“Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”, indicó la renombrada artista Irma Maury.

