Magdyel Ugaz se pronunció sobre su personaje en "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz

Fue uno de sus roles más conocidos. Por eso, Magdyel Ugaz no le cierra las puertas a interpretar nuevamente a 'La Teresita' —su personaje en "Al fondo hay sitio"— si la teleserie cómica realizara una nueva temporada.

"Podría ser, pero desde dónde, cómo sería esta nueva 'Tere', porque no todos somos los mismos de años atrás", sostuvo la actriz para el programa "América Espectáculos".

Desde hace días, diversos rumores apuntan a que "Al fondo hay sitio" volvería con una novena entrega luego de su final en el 2016. Sin embargo, Magdyel Ugaz aclaró que por su lado no tiene nada confirmado al respecto.

"Yo también estoy asimilando este 'run run' que salió. Voy a pasear por pasillos de América Televisión para saber más claramente. Yo no sé nada, pero sí me emociona saber que la gente sí quisiera, es bien bonito", manifestó.

Cinco años sin "Al fondo hay sitio"

Más allá de si la producción de Efraín Aguilar vuelva a realizarse o no, Magdyel Ugaz indicó: "Yo he madurado mucho, me he hecho cargo de mi vida. Yo sí sueño, fuera de la serie, con un reencuentro en algún momento".

En diciembre de 2016, "Al fondo hay sitio" emitió su último capítulo y, desde entonces, los miembros de su elenco han pasado por diversas producciones. La última que reunió a varios de ellos es "De vuelta al barrio", teleserie de corte cómico que está próxima de llegar a su final.

Magdyel Ugaz dio vida a Teresa Gonzáles, conocida también como 'La Teresita', a lo largo de ocho temporadas que duraron siete años. Previamente, había trabajado en ficciones televisivas como "Mil oficios", "Habla barrio", "Dina Páucar, la lucha por un sueño" y "Así es la vida".

Recientemente, la actriz de 37 años protagonizó un 'remake' de "Colorina" y, a la fecha, forma parte del reparto de "De vuelta al barrio".