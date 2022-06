Este año, "Al fondo hay sitio" estrenará una nueva temporada. | Fuente: América TV

El estreno está más cerca de lo que se esperaba. La teleserie "Al fondo hay sitio" regresa este año a la pantalla chica peruana con una nueva temporada, después de casi seis años de haberle puesto un punto final a la historia de las familias Maldini y Gonzáles.

En un adelanto que se transmitió por América TV este lunes, la producción anunció que su próxima entrega saldrá a la luz este mes de junio, aunque no precisó la fecha exacta. Sus espectadores, sin duda, están con la expectativa al tope por el retorno del programa.

El avance también mostró a la actriz Liliana Trujillo, quien recibe la llamada de la popular 'Teresita', personaje que vuelve a encarnar Magdyel Ugaz. Ella aparece junto a otros personajes de "Al fondo hay sitio", como Tito (Lazlo Kovacks), Joel (Erick Elera), Charito (Mónica Sánchez) y Félix (Carlos Solano).

Asimismo, salen a escena Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), Don Gilberto (Gustavo Bueno), Pepe (David Almandoz) y Peter (Adolfo Chuiman), así como el popular bus Petito, manejado por los Gonzáles.

"Al fondo hay sitio": Los veteranos y rostros nuevos

Buena parte del elenco original de "Al fondo hay sitio" regresa para esta nueva temporada. Gustavo Bueno será de nuevo don Gilberto; Yvonne Frayssinet, Francesca Maldini; Adolfo Chuiman, Peter; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito; Carlos Solano, Félix; y Giovanni Ciccia, como Diego Montalván.

Asimismo, aparte de Karime Scander y María Grazia Gamarra, los actores Franco Pennano y Jorge Guerra se suman como los nuevos jales de la teleserie. Aunque no se sabe a qué personajes darán vida, en redes se ha especulado que Guerra interpretaría a Jaimito, el menor de los Gonzales, que fue interpretado por Aaron Picasso y, posteriormente, por Andrés Mesía.

De momento, aún no se tiene una fecha exacta del estreno de la nueva temporada de "Al fondo hay sitio".

¿Quiénes no regresarían a "Al fondo hay sitio"?

Si bien por “Al fondo hay sitio” han pasado decenas de actores, estos son algunos de los que más vamos a extrañar:

Nataniel Sánchez: La actriz que interpretó Fernanda de las Casas estuvo en conversaciones con la producción, pero no llegaron a un acuerdo. En una reciente entrevista, señaló que cumplió un ciclo en la popular serie.

Mayra Couto: La actriz, que actualmente vive en el extranjero, saludó el retorno de la serie a través de las redes sociales, pero no dijo nada sobre un posible retorno, a pesar del pedido de Magdyel Ugaz para que su “sobrina” Grace regrese.

Andrés Wiese: El recordado Nicolás tampoco volverá, a pesar de haber participado de una de las recientes producciones de América, “Junta de vecinos”.

Tatiana Astengo: Reina Pachas es, sin duda, uno de los personajes más recordados por su tajante (e hilarante) personalidad. Lamentablemente, la actriz no se ha manifestado sobre el regreso de la serie.

