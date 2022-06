Irma Maury interpretó a 'Doña Nelly' hasta la quinta temporada de 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: América TV

Gigio Aranda, guionista y director general de "Al fondo hay sitio", expresó su deseo de contar nuevamente con la actriz Irma Maury para que interprete a 'Doña Nelly' y esté presente en los nuevos capítulos de la exitosa teleserie, incluso ya tiene pensado cómo sería el regreso de la matriarca de los Gonzalez

Sin embargo, incluirla en el elenco no solo dependerá de él y de la producción del programa, también entrará a tallar la decisión que tome la propia actriz. La permanencia del personaje se mantuvo hasta la quinta temporada de la serie, luego de protagonizar un trágico final que sorprendió a los televidentes.

"A mí me encantaría que regrese 'Doña Nelly', por supuesto, eso es de cajón. Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que, si Irmita quiere, ‘plim’”, indicó el guionista al programa 'Cuarto poder'.

¿POR QUÉ IRMA MAURY SE FUE DE AL FONDO HAY SITIO?

Irma Maury se convirtió en una de las actrices más aclamadas luego de dar vida a 'Doña Nelly' en 'Al fondo hay sitio'. Sin embargo, la actriz peruana comentó que decidió dejar de interpretar al personaje porque se sentía muy cansada y necesitaba tiempo para ella.

"Me fui de 'Al fondo hay sitio' porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice", comentó el año pasado al diario Correo. "Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo", expresó la artista.

¿QUÉ VEREMOS EN LA NUEVA TEMPORADA DE AL FONDO HAY SITIO?

Sobre la trama de los nuevos episodios de 'Al fondo hay sitio', Gigio Aranda no quiso dar más detalles de lo que se viene, pero adelanto que el inicio de la nueva temporada será la continuidad del último capítulo de la teleserie, donde Francesca Maldini recibe en su casa a los Gonzalez.

"La familia Maldini no está completa, entonces van a descubrir que van a venir nuevos personajes para tener en la balanza un peso Gonzales y un peso Maldini al frente", indicó.

"Al fondo hay sitio" regresa a las pantallas este miércoles 22 de junio. Buena parte del elenco original regresa a la serie: Gustavo Bueno será de nuevo don Gilberto; Mónica Sánchez, “Charito”; Magdiel Ugaz, “Teresita”; Erick Elera, Joel; David Almandoz, “Pepe”; Laszlo Kovacs, Tito y Carlos Solano, Félix.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.