Olenka Zimmermann se pronunció sobre el rumbo que viene tomando "Al sexto día", antiguo programa que conducía. | Fuente: Instagram / Olenka Zimmerman

Olenka Zimmermann se pronunció sobre el rumbo que ha tomado “Al sexto día”, programa que condujo hasta el año pasado. La presentadora criticó el trabajo que viene realizando su sucesora, Mónica Cabrejos.

Para la exfigura de Panamericana, Cabrejos no está volcando su total experiencia al frente del espacio televisivo. Tampoco se muestra como es a los televidentes, por el contrario, estaría imitando a un personaje.

“[Mónica Cabrejos] Tiene años trabajando en la televisión. Yo que ella hubiera salido en televisión tal cual es, hasta con las plumas y lentejuelas, con humor, con el barrio dentro y la cancha que ha ganado”, apuntó al diario Ojo.

De acuerdo a Olenka Zimmermann, resulta “absurdo entrar en un personaje que no generas tú mismo, sino que te piden que imites”. “Hablar de racismo dudo que fuera idea suya, no lo sé, pero fue una pésima decisión por parte de su producción”, indicó.

"YA NO APORTA NADA"

En ese sentido, para la actual presentadora de “Conexión dominical”, Mónica Cabrejos no tiene la culpa de mostrarse de esta manera, sino de quien se responsabiliza de la línea editorial del espacio.

“Era un programa, pero ya no aporta nada”, aseveró Zimmermann. “Quien está en la conducción no tiene la culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, finalizó.

Como se recuerda, “Al sexto día” se estrenó en la televisión peruana en el 2010. Durante nueve años, Olenka Zimmermann condujo el espacio televisivo, un magacín que se emite los sábados a las 10 p.m.

Sin embargo, en el 2019, ella fue reemplazada por Mónica Cabrejos luego de que una nueva productora se hiciera cargo del espacio. Desde entonces, hasta la fecha, la también youtuber encabeza la conducción de “Conexión dominical”.