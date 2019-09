Olenka Zimmerman llama "usurera y mata programas" a gerente de Latina | Fuente: Captura de YouTube

Hace más de un mes, Olenka Zimmerman hizo pública su salida oficial del programa que venía conduciendo desde el 2010, “Al Sexto Día”, asegurando que el programa, conducido ahora por Mónica Cabrejos, era "vacío y sin contenido" y que su salida fue decisión de Susana Umbert, gerente de entretenimiento de Latina y dueña de la productora que tenía ahora los derechos del programa.

En entrevista con la revista Caretas, Olenka no se guardó nada y calificó a Umbert como " mata programas". Además, la responsabilizó de "la TV basura que existe hoy". "Si quieren saber quién es responsable de la TV basura desde hace años, pues es esa mujer, la llaman en el medio 'la mata programas', 'el virus' y cosas así. ¡Tiene una fama paupérrima! Es la TV basura personificada", respondió duramente.



MÓNICA CABREJOS EN "AL SEXTO DÍA"

La también conductora de Capital conversó con RPP Noticias sobre sus primeras semanas a cargo del programa que se emite los sábados y domingos bajo la señal de Panamericana Televisión.

"Me estoy adaptando al formato porque es nuevo para mí. Yo estoy más acostumbrada a formatos de opinión, de conversación, como los que hago en la radio. Todo es un proceso de adaptación. El equipó también se está adaptando a los cambios internos del programa porque tiene una nueva administración", dijo Mónica Cabrejos.

Asimismo, la presentadora señaló que a pesar de ser la imagen de "Al sexto día", las decisiones dentro del espacio televisivo no pasan por ella. "No depende de mí. No son mis decisiones. De repente la gente ve mi cara y creen que yo tengo poder. A mí el productor me da mi pauta y yo la sigo. No soy la dueña del programa ni nada por el estilo", agregó.