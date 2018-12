Galan García se comunicó con "Nada está dicho" de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias.

Directamente desde la clandestinidad, Galan García se comunicó con el programa “Nada Está Dicho” de RPP Noticias, para conversar con Jaime Chincha acerca de la supuesta persecución política en su contra.

“Estoy en la clandestinidad”, dijo Hernán Vidaurre en la piel de su personaje. “¿Ha pasado a la clandestinidad?”, preguntó el conductor, a lo que él respondió, ”No, ‘la clandestinidad’ es un restaurante que me sirve mis brochetas favoritas”, acotó.

“Mis brochetas que son 3 lechones atravesados por una jabalina, además acabo de devorar un tiburón al ajo y, lo más rico, es el rinoceronte al cilindro”, agregó el Dr. García.





Hernán Vidaurre parodió al ex presidente Alan García en "Nada está dicho". | Fuente: RPP Noticias

Él explicó que no tiene por qué esconderse de la justicia y que, más bien, hay que aclarar que los poderes no son independientes, que las libertades no se respetan y que el Congreso no funciona con total normaliad.

“¿El Congreso funciona con normalidad? Con cada anormal que hay”, dijo, además de aclarar que no se escapó por la alcantarilla. “Eso lo hice en mi primer gobierno, pero con el peso que tengo ahora ya no entro, necesitaría un troncal de Sedapal”, agrega.

“Tampoco pude salir como llanta de auto, sería una llanta de tractor, no entro en la maletera” añade Galan. “Yo no me escaparé ¡Alan vuelve, pero no devuelve!”, finalizó.