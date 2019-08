Andrea Luna tras su eliminación de "Reinas del show": "Mejor me quedaba en mi casa y no venía" | Fuente: Instagram

La polémica se vivió en la más reciente edición de "Reinas del show". La eliminación de Andrea Luna llevó a la actriz quejarse por haber sido sacada del reality pese a que obtuvo más puntos que Dorita Orbegoso, quien también estaba sentenciada.

La molestia de Andrea Luna comenzó cuando se enteró que, por reglas del reality conducido por Gisela Valcárcel, la decisión final era solo parte del jurado.

Así, pese a que obtuvo un mayor puntaje que Dorita en el versus de eliminación, Andrea fue retirada del reality. En medio de la despedida de Luna, ella reclamó con algunas frases.

"Si no me hubiese quedado en mi casa y no venía esta noche a bailar. He dejado un montón de cosas", dijo la actriz bastante enojada.

Tilsa Lozano, jurado invitada, le respondió y le dijo que estaba faltando el respeto al programa. "Creo que hay que respetar la pista, la conductora, al jurado y al público. Van dos veces que tú haces pataleta. La semana anterior lloraste y dijiste que no debiste aceptar estar acá y ahora dices que mejor te quedabas en tu casa cuando hay miles de artistas que matan por estar en esta pista", comentó.

En entrevista al final del programa, Andrea dijo que pese a no estar de acuerdo con la decisión del jurado. "Hubo polémica porque a nadie le parece justo, ni al público, ni a Gisela, pero es la decisión del jurado. Creo que mejor me va a en el teatro y en mis novelas. No bailando", finalizó.

RÁTING DEL FIN DE SEMANA

Los duelos por el ráting entre "Reinas del show" y "El valor de la verdad" ya se han convertido en una tradición los fines de semana. Sábado a sábado, ambos programan luchan por liderar el ránking de audiencia.

Sin embargo, desde hace dos fines de semana, la trasmisión de los Juegos Panamericanos Lima 2019 también se sumó a la lucha de los programas más vistos.

Esta vez, el sábado 3 de agosto, el programa de Gisela Valcárcel obtuvo un promedio de 15,2 puntos de ráting en Lima + 6 ciudades y fue el más visto de aquel día.