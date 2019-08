Andrea Luna le pidió a Vania Bludau que gane "Reinas del show" tras su salida del relity de baile. | Fuente: Composición

Andrea Luna estuvo muy activa en redes sociales tras su eliminación del programa concurso "Reinas del show". La modelo se mostró descontenta por su salida del programa pese a que le ganó en puntaje a la otra sentenciada Dorita Orbegoso.

Tras su participación en sentencia, donde tuvo la colaboración de Ana Kohler, Andrea Luna compartió una imagen con la cantante y bailarina que puso de moda la tecno cumbia a inicios del 2000 en todo el Perú.

En dicha publicación, Vania Bludau comentó la foto y escribió: "Lindas". A lo que Andrea Luna le respondió con un pedido expreso: que ella gane el programa concurso de baile.

"Vania Bludau solo gana. I love you", escribió la modelo, quien recibió buenos comentarios por su participación en "Reinas del show" pese a su salida del programa.

Este sábado 10 de agosto se realizará la gran final de "Reinas del show" donde Vania Bludau, Dorita Orbegoso, Kathy Sáenz, Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz se enfrentarán en duelos de baile para conocer a la ganadora del reality.

POLÉMICA ELIMINACIÓN



La polémica se vivió en la más reciente edición de "Reinas del show". La eliminación de Andrea Luna llevó a la actriz quejarse por haber sido sacada del reality pese a que obtuvo más puntos que Dorita Orbegoso, quien también estaba sentenciada.

La molestia de Andrea Luna comenzó cuando se enteró que, por reglas del reality conducido por Gisela Valcárcel, la decisión final era solo parte del jurado.

Así, pese a que obtuvo un mayor puntaje que Dorita en el versus de eliminación, Andrea fue retirada del reality. En medio de la despedida de Luna, ella reclamó con algunas frases.

"Si no me hubiese quedado en mi casa y no venía esta noche a bailar. He dejado un montón de cosas", dijo la actriz bastante enojada.