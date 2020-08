Stephanie Orúe se recupera de la COVID-19 y vuelve a la conducción de "Aprendo en casa". | Fuente: TV Perú

¡Stephanie Orúe regresó a “Aprendo en casa”! Tras semanas de haberse alejado de las pantallas por la COVID-19, la actriz peruana volvió a la conducción del programa educativo y envió un mensaje a todos sus espectadores. Júnior Béjar, protagonista de “Retablo” y su compañero en el espacio, le dio una cálida bienvenida.

Semanas atrás, Orúe confirmó haberse contagiado del nuevo coronavirus, por lo que, se mantuvo en cuarentena hasta que los médicos le dieran el visto bueno. Según revela, tuvo miedo cuando supo que había contraído la enfermedad, pero aprovechó el momento para recordar a su público sobre la presencia de personas asintomáticas.

“Me tuve que ausentar del programa porque di positivo al coronavirus. Estoy totalmente recuperada y no tuve mayores complicaciones, porque hay algunas personas que son asintomáticas. Me asusté cuando recibí la noticia”, dijo al presentarse nuevamente en el set de “Aprendo en casa”.

En ese sentido, en su programa dirigido a alumnos de quinto de secundaria, la conductora Stephanie Orúe pidió a todos que no perdieran el cuidado necesario en pleno contexto de pandemia. La ayuda no solo será para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, ya sea familiares o amigos.

“Por eso, quiero recordarles que no bajemos la guardia. Hay que cuidarse mucho y tomar las medidas de precaución necesarias. No solo por nosotros, sino también por todas y todos los que no rodean”, agregó la artista de 33 años, quien marca su regreso a la conducción con el actor Júnior Béjar en “Aprendo en casa”.

SE RECUPERÓ DE LA COVID-19

Stephanie Orúe aseguró que se pudo recuperar de la COVID-19 y no tuvo complicaciones respiratorias. Sin embargo, destacó que todos los casos son diferentes, y la población en riesgo son quienes más deben estar protegidos en estos momentos.

“Si bien, conmigo la enfermedad pasó y no tuve mayores complicaciones, ese no es el caso de todos”, explicó la presentadora del programa educativo. “Hay muchas personas en nuestro país que por diversas condiciones sí tienen mayor riesgo, sus síntomas son muchísimo más graves y hasta fatales”.