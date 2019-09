"De qué hablamos", programa con Héctor Felipe. | Fuente: RPP

Con motivo de los dos años del programa nocturno “De qué hablamos esta noche”, RPP realizará una promoción especial: desde las 00:00 horas del lunes 23 hasta las 21:00 del lunes 30 de setiembre, en la cual los oyentes podrán enviar un mensaje al número de whatsapp 988187655 indicando que desean asistir a la cabina de radio de RPP para presenciar el programa el próximo miércoles 2 de octubre.

El público que envíe su mensaje al número indicado deberá proporcionar sus nombres y apellidos, así como su número de DNI y el de celular. Así, se elaborará una lista en Excel de la cual se elegirá de manera aleatoria a 12 ganadores.

Cabe mencionar que no solo podrán presencia el programa “De qué hablamos esta noche” en vivo, sino que podrán ingresar a la cabina y conversar con Héctor Felipe, conductor del programa.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.

2. Solo podrán participar personas mayores de edad.

3. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

4. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa. Una vez entregado el premio al ganador, este no podrá realizar reclamo alguno a GRUPORPP por algún desperfecto o deterioro del mismo.

5. GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado o anunciado la relación de ganadores durante el programa De Qué Hablamos Esta Noche, que se emite de lunes a viernes de 9:00 p.m. a 12:00 p.m. por RPP Noticias.

6. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

7. Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.