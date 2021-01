La actriz de "DVAB" respondió a las acusaciones de transfobia en las redes sociales. | Fuente: Instagram

“De vuelta al barrio” enfrenta acusaciones de transfobia en las redes sociales por la viralización de una controversial escena de la serie creada por Gigio Aranda. Luego de que el actor Sebastián Rubio emitiera un pronunciamiento, su compañera de elenco Fiorella Florez se manifestó sobre lo ocurrido.

Hace una semana, Florez fue invitada a actuar en “DVAB” en una escena que fue escrita de la siguiente manera: Nicole, una chica de voz grave, visita a Pancho y todos en su familia, incluido él mismo, piensan que es una persona transgénero por esta característica cuando en realidad es cisgénero.

“Me dijeron que no era trans y tenía una voz super grave. Pancho iba a pensar que lo era, pero con el tiempo se iba a dar cuenta que no lo era y tenía la voz grave y algunas características que me parecieron súper interesantes en mi propuesta vocal y corporalidad”, dijo Fiorella Florez en sus historias de Instagram.

“Quise divertirme con el personaje. Jamás pensé en burlarme de la comunicad trans ni herir susceptibilidades. Yo interpreté el personaje lo mejor posible y sé que fue un error haberme embarcado en este papel sin pensar en eso”, agregó la artista peruana.

En ese sentido, Fiorella Florez lamentó lo sucedido y se disculpó con el público que criticó los prejuicios expuestos en la escena de “De vuelta al barrio” emitida hace unos días: “Quisiera pedir disculpas a todos los que en algún momento se han sentido afectados, porque no es que yo he querido denigrarlos o burlarme”.

ACUSACIONES DE TRANSFOBIA CONTRA “DVAB”

A través de las redes sociales, las acusaciones de transfobia contra “De vuelta al barrio” se hicieron presentes por una escena que muestra a una mujer cisgénero ser confundida por una persona transgénero por su voz grave, y finalmente se revela que no es trans. Cabe destacar que, dichos detalles en la escritura del guion involucran estereotipos hacia esta comunidad.

