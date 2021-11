Tras salir de estado de coma, Ali lee la carta del doctor Adil. ¿Qué pasó en en los recientes capítulos de 'Doctor Milagro'? | Fuente: Twitter | Sony

Los capítulos de “Doctor Milagro” siguen dejando intriga a más de un fanático de la novela turca. Ali ingresó en un estado de coma, sin embargo, logró despertar después de 11 años, pero no puede olvidar al doctor Adil, quien fue como un padre para él.

No obstante, por orden de Vuslat, la nueva dueña del hospital Berhayat, el nombre del nosocomio cambiará. Cada vez que suman los problemas en el lugar tanto para la salud de Ali como el lo administrativo para Beliz.

Tras la muerte de Adil, el doctor Ali leyó la carta que este le dejó antes de morir. Tras conocer lo que decía, Ali crea un fondo para ayudar a los pacientes que necesitan atención, pero no tienen los recursos.

Es así como Ali cumple la última voluntad de su ‘padre’ como una manera de mantener viva su memoria.

Taner Ölmez y Reha Özca, son los actores que le dan vida a Ali y Adil en "Doctor Milagro". | Fuente: Pinterest

¿Cuántos capítulos tiene "Doctor Milagro"?

“Doctor Milagro” tiene un total de 64 capítulos en sus dos temporadas. La primera parte cuenta con 28 episodios, mientras que la segunda, con 36. Caber resaltar que la continuación tardó en emitirse ya que las grabaciones se vieron afectadas por la pandemia.

Si bien la temporada 1 se grabó en el 2019, los demás episodios tuvieron que esperar ya que el rodaje se trabajó durante el 2020. Es en este tiempo que Firat Altunmeş, el actor que le da vida a Demir, dio un paso al costado ya que sufrió ataques de pánico por la COVID-19.

Cada capítulo de “Doctor Milagro” dura 40 minutos.

¿Dónde se puede ver "Doctor Milagro"?

De lunes a viernes a las 7:30 p.m. puedes ver “Doctor Milagro” desde la señal de Latina. Sin embargo, también está disponible en HBO Max donde está la primera temporada completa y una parte de la segunda ya que cada semana ingresa un capítulo nuevo.

