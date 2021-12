El actor Onur Tuna, quien le da vida al doctor Ferman en 'Doctor Milagro', decidió desmentir los rumores sobre su salud mental. | Fuente: Pinterest

Aparte de que Ali es el personaje principal, el doctor Ferman también forma parte importante de la novela turca “Doctor Milagro”. El actor Onur Tuna se pone en la piel del cirujano estrella del hospital Berhayat.

Siempre para en contacto con sus seguidores y aprovechando su presencia en un canal turco, decidió desmentir los rumores sobre su salud mental ya que se especuló que padece de esquizofrenia.

"No soy esquizofrénico, mi médico me lo habría dicho si lo fuera", dijo Onur Tuna para el medio T24 quien aseguró que sí visita a su psicólogo, pero no por padecer una enfermedad, sino solo por salud mental.

El actor turco de “Doctor Milagro” confesó que preparar a su personaje de la novela le trajo mucho cansancio y con la llegada de más proyectos, todo se le juntó, por lo que necesitaba desahogarse y fue así como recurrió a un especialista.

¿Cuántos capítulos tiene "Doctor Milagro"?

“Doctor Milagro” tiene un total de 64 capítulos en sus dos temporadas. La primera parte cuenta con 28 episodios, mientras que la segunda, con 36. Caber resaltar que la continuación tardó en emitirse ya que las grabaciones se vieron afectadas por la pandemia.

Si bien la temporada 1 se grabó en el 2019, los demás episodios tuvieron que esperar ya que el rodaje se trabajó durante el 2020. Es en este tiempo que Firat Altunmeş, el actor que le da vida a Demir, dio un paso al costado ya que sufrió ataques de pánico por la COVID-19.

Cada capítulo de “Doctor Milagro” dura 40 minutos.

¿Dónde se puede ver "Doctor Milagro"?

De lunes a viernes a las 7:30 p.m. puedes ver “Doctor Milagro” desde la señal de Latina. Sin embargo, también está disponible en HBO Max donde está la primera temporada completa y una parte de la segunda ya que cada semana ingresa un capítulo nuevo.

