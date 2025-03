Sitio oficial de Dragon Ball visita la Embajada de Perú en Japón para descubrir el fanatismo de los peruanos por la serie

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El amor por Dragon Ball trasciende fronteras, y en Perú se ha convertido en un fenómeno cultural que sigue vigente desde la década del 90. Tanto es así que el sitio oficial de la franquicia publicó un artículo en el que un periodista visitó la Embajada de Perú en Japón para entender el vínculo que une a los peruanos con la serie de Akira Toriyama.

La pasión por Dragon Ball en Perú

Durante la entrevista, Julio Tenorio, Segundo Secretario de la Embajada de Perú en Japón, compartió su experiencia personal con Dragon Ball y opinó que la serie se volvió muy popular en Perú debido a su transmisión diaria en televisión abierta, a diferencia con Japón, donde los episodios se emitían solo una vez por semana.

"La serie original de Dragon Ball comenzó a emitirse en Japón en 1986, pero no llegó a Perú hasta 10 años después, en 1996. Para ese momento, la serie siguiente, Dragon Ball Z, ya había terminado en Japón, así que había más de 400 episodios por ver. Esto es solo una suposición de mi parte, pero seguramente pensaron que, con tantos episodios, podían transmitir el programa diariamente. Además, era bastante común en Perú que un programa se emitiera todos los días entre semana", indicó.

Tenorio también mencionó varios elementos que explican la popularidad de la serie en Perú.

"Creo que hay varios factores que nos atrajeron a la serie, como el desarrollo de los personajes a lo largo de la historia, la intensidad de las escenas de acción, los mensajes positivos que transmite a los niños, entre otros. Además, en ese entonces, las normas sobre el contenido permitido en televisión eran más flexibles, lo que en algún momento llevó a un debate sobre si un anime como Dragon Ball era realmente adecuado para su transmisión. Gracias a eso, creo que Dragon Ball se volvió aún más fascinante para los niños de esa época", comentó.

Otro de los aspectos que resultó llamativo para el entrevistador del sitio oficial de Dragon Ball es la cantidad de peruanos que llevan su pasión por la serie a un nivel personal, desde coleccionar figuras hasta niños que han sido nombrados en honor a los personajes de la franquicia.

"En Perú, algunas personas eligen nombres de personajes famosos o populares. Creo que el motivo por el cual algunos padres ponen a sus hijos nombres de personajes de Dragon Ball es porque quieren demostrar su amor por la serie. Cuando esto salió en las noticias en Japón, se reportó que había 292 niños llamados Gohan, 92 llamados Videl y 81 llamados Jiren", indicó.

El curioso ajuste de Dragon Ball para Latinoamérica

Durante una entrevista, el representante de la Embajada de Perú en Japón destacó una interesante curiosidad sobre la adaptación latinoamericana de Dragon Ball.

"En español peruano y latinoamericano, el nombre de la esposa de Gokú, Chichi, hace referencia al pecho de una mujer, así que, por consideración a los niños que veían el programa, su nombre fue cambiado a 'Milk' en la versión latinoamericana", comentó.

El autor de la entrevista señaló que, en japonés, "chichi" tiene el mismo significado y se traduce como "leche". Ante esto, Tenorio expresó su sorpresa y abordó el tema de la influencia de la inmigración japonesa en Perú.

"Perú tiene muchos inmigrantes, incluidos japoneses. Es muy posible que los idiomas que la gente habla se mezclen con los idiomas locales. Hablando de eso, si quieres hablar del juego Piedra, Papel o Tijeras, hay muchas zonas en Perú donde puedes llamarlo 'Jan Ken Po', igual que en Japón, y la gente lo entenderá. En otras zonas, se dice 'Piedra, Tijera, Papel', explicó.

Antes de concluir, Julio Tenorio compartió una anécdota personal relacionada con Dragon Ball y un accidente que, a pesar de todo, no le impidió asistir al estreno de una película de la franquicia en Perú.

"Hace algunos años, tuve un accidente y me rompí la pierna, y justo en ese momento se estrenó Dragon Ball Super: Broly en Perú. Quería verla, así que pagué un asiento especial donde podía estirar mi pierna y disfrutar de la película. Desde entonces he seguido todo lo relacionado con Dragon Ball, y creo que eso me llevó a tener la oportunidad de hacer esta entrevista".

