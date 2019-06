Susan Ochoa y Daniela Darcourt | Fuente: Instagram

En la última gala de "El artista del año", Gisela Valcárcel dio polémicas declaraciones ya que debido a que para valorar a todos los concursantes del programa señaló que "no importa que Susan Ochoa haya ganado dos gaviotas" en Viña del Mar, después de que ella se enfrentara en un versus de canto con Daniela Darcourt. Ese incómodo momento llevó a que los rumores de una posible salida de la hija de Pátapo se incrementaran.

En entrevista con el equipo de prensa del reality de Gisela Valcárcel, fue la cantante salsera la primera en hablar sobre esta posible salida y le pidió a Susan Ochoa "que recapacite". "Es muy talentosa, yo respeto su carrera. Me da mucha pena que, quizá, no pueda seguir en el programa por decisión propia, me gustaría que recapacite y piense bien las cosas, porque al final, pienso que es una buena ventana y una buena oportunidad si se enfoca en trabajar de lleno", comentó.

La intérprete de "Señor Mentira" contó que antes de enfrentarse en el versus de canto, ambas conversaron sobre la posiblidad de una colaboración musical. " Sí me encantaría llegar a concretar eso", dijo.

Para la cantante, el ingreso de Susan Ochoa al programa de la popular 'Señito' era algo muy personal. "Cada quien decide cómo mover su carrera, quizá mucha gente dijo en su momento que yo no debía ingresar, pero al final dependía mucho de mí. Estas son oportunidades, no es quien merece y quien no merece. Si te la están dando, debes saber qué herramientas utilizar para aprovecharla a tu favor", mencionó.



La cantante salsera también se pronunció sobre los comentarios de los fanáticos de Susan Ochoa en redes sociales después de que perdiera frente a ella.

"La verdad me apena mucho la situación y creo que, la mayoría de veces, nosotros los artistas tenemos que pagar los platos rotos de nuestros fanáticos porque empiezan las guerras campales por defender a su artista favorito y creo que ellos se nublan y se olvidan del propósito real", comenta.



Para ella, "El artista del año" fue una buena ventana para su carrera.

"Siempre le voy a agradecer a Gisela y a toda la gente del jurado que estuvo en ese momento por los comentarios y críticas. A mí nadie me conocía, yo no era famosa cuando entré y lo hice. Fue a base solamente de esfuerzo y la gente del programa ha sido testigo de ese crecimiento. A mí también me tocó estar en sentencia, pues nadie tiene nada comprado, todo el mundo la suda, todo el mundo ensaya. Soy fiel testigo de eso, lo he vivido, a mí me ha costado ganarme esas dos copas", finalizó.