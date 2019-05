Natalia Salas es una de las participantes de "El artista del año". | Fuente: GV Producciones

La actriz Natalia Salas espera con ansias la cuarta gala de "El artista del año", reality conducido por Gisela Valcárcel, y al que llegó tras la salida de Pancho Rodríguez y Poly Ávila. En la edición de esta semana, los participantes se vestirán de plumas y lentejuelas en una noche denominada "Vedettes".



"Esta vez me toca ser vedette y siento que toda mi vida me he preparado para este momento, siempre me he querido poner plumas y lentejuelas. El vedetismo es una rama de la actuación y me parece interesante poder explorar ese lado, poder vivirlo, este sábado quiero sorprender", dijo la actriz.

Para Salas, su mayor contrincante en esta gala es Stephanie Valenzuela. "Ella tiene la sensualidad innata y una gran presencia escénica. Pero me voy a entregar siempre, con caída o sin caída", contó en referencia a su caída de esta semana.

Gisela Valcárcel | Fuente: Instagram

DUELO POR EL RÁTING

El duelo por el ráting de los sábados genera gran expectativa por parte de los seguidores de "El artista del año" y "El valor de la verdad", debido a que ambos espacios se reinventan semana a semana para liderar el ránking de los programas más vistos.

Esta semana no fue excepción y tuvo como ganador al programa de Gisela Valcárcel que obtuvo un promedio de 16,4 puntos de ráting, según cifras de Ibope Time. Así el espacio de concurso talentos se convirtió en el programa más visto del sábado 11 de mayo.



Por su parte, "El valor de la verdad" tuvo como invitada a Paula Manzanal y consiguió un promedio de ráting de 11,6 puntos. Completan la lista "El reventonazo de la Chola" con 13,3; "El Wasap de JB" con 10,1 puntos de ráting.