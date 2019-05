Carlos Álvarez se refirió a la pelea por el ráting frente a los programas de Gisela Valcárcel y Beto Ortiz

Carlos Álvarez se refirió a la pelea sabatina por el ráting. Él conduce el programa "Oe... ¿Es en serio?". | Fuente: Captura de TV.

La lucha por el ráting sabatino es uno de los más peleados. Con "El artista del año" a la cabeza, que en su última edición alcanzó 16.4 puntos de ráting, el desafío es arduo. Carlos Álvarez, que conduce el programa "Oe...¿Es en serio?" los sábados a las 8 p.m., se refirió a la competencia.

"Estamos en un horario bastante competitivo. Nosotros somos los nuevos en el horario ante los monstruos que son Gisela Valcárcel [a cargo de “El artista del año”] y Beto Ortiz [“El valor de la verdad”]. Recién vamos a cumplir cuatro meses, pero quiero decir que 'Oe...¿Es en serio?' es una propuesta diferente", indicó el humorista a RPP Noticias.

En su más reciente edición, Carlos Álvarez tuvo como invitado en el programa a Pedro Moral. En el sketch, él encarnó a un galán que desplazaba a 'Panta Salvador' (Álvarez), cuya popularidad empezaba a bajar.

Carlos Álvarez dejó abierta la posibilidad de volver a imitar al expresidente Alan García. | Fuente: Composición

LA IMITACIÓN A ALAN

Uno de los personajes políticos que Carlos Álvarez imitó con frecuencia fue al expresidente Alan García, quien se suicidó el pasado 17 de abril. Después de ello, el humorista dejó de caracterizarlo en su programa "Oe...¿Es en serio?" que transmite ATV.

El humorista no descarta la idea de volver a parodiarlo en el futuro. "Por el momento no descarto que vuelva a imitar [a Alan García]. Yo diría que el personaje está en stand by. Es por decisión personal. La desaparición ha sido trágica y no se puede hacer mofa de algo terrible que pasó y, también, por respeto a la familia. Ya veremos qué pasa más adelante”, manifestó.

Eso no significa que Carlos Álvarez haya dejado de parodiar los distintos sucesos entre los integrantes del APRA. “Eso [el fallecimiento de Alan García] no es pretexto para no parodiar y tomarle el pelo al partido aprista y sus congresistas. Eso sigue para adelante”, agregó.

El actor contó que el 23, 24 y 25 presentará un espectáculo en el Teatro Canout a las 8:30 p.m., donde, además habrá baile y ballet folclórico.