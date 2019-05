Conoce el ráting que hicieron "El artistas del año" y "El valor de la verdad". | Fuente: Composición

El duelo por el ráting de los sábados genera gran expectativa por parte de los seguidores de "El artista del año" y "El valor de la verdad", debido a que ambos espacios se reinventan semana a semana para liderar el ránking de los programas más vistos.

Esta semana no fue excepción y tuvo como ganador al programa de Gisela Valcárcel que obtuvo un promedio de 16,4 puntos de ráting, según cifras de Ibope Time. Así el espacio de concurso talentos se convirtió en el programa más visto del sábado 11 de mayo.



Por su parte, "El valor de la verdad" tuvo como invitada a Paula Manzanal y consiguió un promedio de ráting de 11,6 puntos. Completan la lista "El reventonazo de la Chola" con 13,3; "El Wasap de JB" con 10,1 puntos de ráting.

¿QUÉ DIJO GISELA?

Desde el estreno de "El artista del año", el ráting ha acompañado a Gisela Valcárcel. En su reciente edición, con la eliminación de Néstor Villanueva y un divertido encuentro entre la 'Señito' y Pablo Heredia, las cifras y el público volvieron a estar de su lado.

En entrevista con el programa “Encendidos” de RPP Noticias, la conductora de televisión se mostró tranquila al conocer que el 'reality' de baile obtuvo 16.4 puntos de ráting, volviendo a liderar el ránking de los sábados. Ella mencionó que el resultado se debe a un “trabajo en equipo”.

“No hemos ganado a nadie. Agradezco al público. Es la pasión del equipo por mejorar", mencionó Gisela Valcárcel a RPP Noticias. Como se recuerda, a partir de las 10 p.m. ella compite con "El valor de la verdad" conducido por Beto Ortiz.

Aunque ocupa el primer puesto del ránking del 11 de mayo, la presentadora de "El artista del año" dejó en claro que la lucha por el ráting no le preocupa como en años anteriores. "[Ganar en ráting] no es algo que me quita el sueño como antes", agregó.

Mientras Gisela Valcárcel presentaba la primera eliminación de “El artista del año”, “El valor de la verdad” tuvo como invitado a la modelo Paula Manzanal para revelar pasajes desconocidos de su vida.

El programa de Beto Ortiz alcanzó 11.6 puntos de ráting y ocupó el tercer lugar en sintonía del sábado 11 de mayo.