Junior Silva se quebró al recordar a su abuela en 'El gran chef famosos': "La extraño mucho"

La reciente edición de la temporada 2 de ‘El gran chef famosos’ tuvo un momento muy emotivo, luego de que Junior Silva se conmoviera al recordar a su abuelita. Al momento de presentar su plato en ‘La última cena’, los participantes dieron a degustar a los jurados su Pachamanca a la olla.

Sin embargo, quien se emocionó fue el actor al revelar que, por estar en la noche de eliminación, no pudo asistir a la misa en conmemoración del primer año de fallecimiento de su familiar.

“Hoy se cumple un año del fallecimiento de mi abuela, he estado tratando de estar bien, no sé si le quiero dedicar esto y el programa y me apena mucho no poder estar en la misa de mi abuela”, dijo entre lágrimas Junior Silva.

“Te abrazamos, Junior”, comentó Giacomo Bocchio. “Tu abuelita está orgullosa de ti”, agregó Nelly Rossinelli. “Gracias a este espacio, trabajas, te diviertes, pero cuando te vienen estos recuerdos sí lo sientes, se extraña bastante”, sostuvo el actor.

“Mi plato está espectacular y eso se lo debo a ella. El mejor aguadito que probé es el de mi abuela. Todos los domingos a las 6 a.m. ella lo preparaba en el barrio, el mejor es el de ella”, finalizó. Tras contarlo, el conductor José Peláez le agradeció por abrir su corazón y por compartir sus sentimientos con sus compañeros de 'El gran chef famosos'.

Jimmy Santi fue el segundo eliminado de 'El gran chef famosos'

Jimmy Santi, Antonio Pavón, Mr. Peet y Junior Silva estuvieron en la etapa de eliminación de la segunda temporada de ‘El gran chef famosos’. Sin embargo, los jueces solo tenían que escoger a solo un participante para que deje la competencia.

Para el primer reto consistía en hacer humitas. Tras degustar los platos, el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giachomo Bocchio escogieron a Silva como ganador así que su beneficio fue tener 5 minutos de consejos de Rossinelli.

Antes de decidir quién será el segundo eliminado de la temporada 2 de ‘El gran chef famosos’, los concursantes prepararon Pachamanca a la olla con salsa uchucuta.

Tras probar el mencionado platillo, se salvó Junior Silva, Antonio Pavón y Mr. Peet; por ende, Jimmy Santi se despidió del programa: "Gracias, gracias. Me voy feliz de la competencia porque he representado millones de personas, así que me voy feliz, gracias a todos y recuerde que Jimmy Santi y su 'Chin Chin' los ama".