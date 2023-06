'El Gran Chef Famosos': Miguel Vergara rompe en llanto tras ser eliminado del programa

Miguel Vergara no convenció al jurado y se convirtió en el nuevo eliminado de El Gran Chef Famosos. Antes de abandonar la competencia, el actor se dirigió a sus compañeros y, entre lágrimas, dedicó unas palabras de despedida a todos.

“Quería prepararme para esto, me ganó la lágrima. Gracias Giacomo, gracias Rossinelli, gracias Masías. Los quiero mucho", expresó el participante antes dejar un emotivo mensaje a los televidentes: "Me voy feliz, no triste. Porque he ganado nuevos amigos, público hermoso".

Previamente, Javier Masías, uno de los tres integrantes del jurado, decidió resaltar la presencia de Vergara en el reality culinario. Esto provocó las lágrimas del conductor José Peláez y la concursante Karina Calmet.

"Nos has enseñado dos cosas muy grandes. Primero que es muy inteligente y sensato reírse de uno mismo de manera permanente, y segundo, que, ante la adversidad, a veces alcanza un buen plato, pero siempre es mejor una sonrisa. Creo que esa es la mejor lección que extraemos de ti el día de hoy. Créeme que la televisión de va a extrañar", indicó el crítico de cocina.

En la noche de eliminación, el jurado de El Gran Chef Famosos, decidió salvar a Ricardo Rondón, Karina Calmet y Nico Ponce, quienes pasaron a la ronda final.

Los 6 primeros participantes de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos

El jueves, 22 de junio, a partir de las 8:00 p.m., llega a las pantallas de Latina la segunda temporada del reality de cocina El Gran Chef Famosos. Doce nuevos participantes pondrán a prueba su talento culinario, en un espacio que combina la diversión con interesantes recetas.

Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giachomo Bocchio repetirán sus roles como integrantes del jurado, así como Javier Peláez como conductor. Y es que la preferencia del programa se debe en gran parte al carisma singular que proyecta cado uno de los expertos y que finalmente ha logrado conquistar al televidente.

El anuncio de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos se hizo con un mensaje de Javier Peláez a través de las redes sociales de Latina, donde también agradeció al público por el respaldo.

¿Quiénes estarán en la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

El reality de cocina confirmó a los primeros seis concursantes que se enfrentarán noche a noche: Mr. Peet, Alessandra Fuller, Jimmy Santy, Mónica Torres, Laura Spoya y Junior Silva se alistan para la nueva competencia que promete ser más exigente a diferencia de la primera temporada.

"Esta segunda temporada promete ser más desafiante, dónde se pondrá a prueba las habilidades y la creatividad de nuestros famosos. ¿Quién se convertirá en 'El Gran Chef' de esta temporada?", publicó Latina en sus redes sociales.