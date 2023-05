"No me pagaron nada": la confesión de Karen Schwarz sobre su paso por el Miss Perú

Antes de aparecer en la televisión como conductora, Karen Schwarz se dedicó al modelaje. Como parte de esta experiencia, la expresentadora de Yo soy participó en el Miss Perú, ganando el concurso en el 2009.

Han pasado 14 años desde que la conductora de televisión ganó el certamen y representó al Perú en el Miss Universo. Schwarz se refirió a su experiencia en el concurso de belleza en la última edición de La Linares, el podcast de la periodista Verónica Linares.

Karen Schwarz y su experiencia en el Miss Perú

Karen Schwarz reveló que nunca soñó con participar en el Miss Perú. Sin embargo, se animó a incursionar en los certámenes de belleza tras la insistencia de uno de los representantes del concurso y los consejos de su madre.

“Me llama Lutty Lobatón, que es ahora la mano derecha de Jessica Newton, y me dice: ‘¿Qué tal? Estamos haciendo casting’. Y yo: ‘No, disculpa, no soy yo’. Bueno, me llamó como tres veces. Y dije: 'No hay forma, cómo voy a participar en el Miss Perú. Mi familia no tiene nada que ver con el rubro, ni con televisión ni con nada. Y mi mamá me dijo que estaba por graduarme, que no tenía trabajo”, relató la modelo.

Posteriormente, la periodista le preguntó a Schwarz si recibió algún tipo de remuneración por participar en el certamen. Ante ello, la esposa de Ezio Oliva respondió con una negativa.

“¡No! Qué me iban a pagar... Nada. Cero. No me pagaron nada (...). En mi época nada, pero ahora Jessica (Newton) es otro lote”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la modelo se refiere a su participación en el Miss Perú. Anteriormente, en el podcast Todas sanamos, de la psicóloga Lizbeth Cueva, la exconductora de televisión confesó que su paso por el certamen dejó secuelas en su salud mental. Esto debido a que las demás postulantes empezaron a divulgar comentarios maliciosos de ella cuando percibieron que era la favorita para quedarse con la corona.

“Empezaron a aparecer comentarios hacia mí que yo no entendía. Decían ‘Karen va a ganar la corona por tal cosa’. Me empezaron a alejar del grupo en estos viajes que hacíamos con las demás candidatas”, relató la modelo.

A pesar de los comentarios malintencionados, Karen Schwarz ganó el certamen y continuó con su reinado. “Es como secarse las lágrimas y seguir, pero sin entender. Simplemente dije ‘por algo será’, en esa época no profundizaba, no me miraba hacia dentro. Tenía 25 años”, confesó.