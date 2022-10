La cubana Dalia Durán agradeció a Gisela Valcárcel y al público tras ser eliminada de "El Gran Show". | Fuente: Instagram / Dalia Durán

Uno de los jales más comentados para la nueva temporada de "El Gran Show", el programa de Gisela Valcárcel, fue la cubana Dalia Durán. Sin embargo, al cabo de tres emisiones del reality de baile, se convirtió en la segunda participante en ser eliminada de la competencia.

Durante su participación, la bailarina no consiguió imponerse a su contrincante, el dentista Manuel Cappillo, quien alcanzó los votos suficientes para asegurar su permanencia. Aunque Gisela Valcárcel abogó para que Durán siga concursando, el jurado optó por no lanzarle uno de los tres salvavidas que tienen en el espacio televisivo.

Dalia Durán se despidió con palabras de agradecimiento: "Solo quiero decir muchas gracias a cada persona que se tomó el tiempo para darme su voto y gracias a las mamitas del nido de mis hijos que han venido a apoyarme. Al jurado gracias por cada uno de sus argumentos, eso a mí me da más fuerza para seguir luchando".

Por su lado, Gisela Valcárcel resaltó en la cubana su historia de lucha. "Me conmueve y me hace aplaudir su trabajo diario por mejorar, como tú o yo lo hacemos. Como cualquier mujer que se valora. Ella no está en su tierra, pero aún así sigue trabajando alejada de la familia que le podría ayudar", señaló.

Gisela Valcárcel sobre "El Gran Show": "No es para hablar de temas personales"

Gisela Valcárcel le quiere poner fin a las discusiones con Magaly Medina. Por ese motivo, afirmó el pasado 12 de octubre que su programa no está para hablar de temas personales, sino para divertir y entretener al público los fines de semana.

Sin embargo, reconoció que, si tuviera la oportunidad de volver a dar su mensaje como lo hizo en el estreno de "El Gran Show", lo haría de nuevo.

“Quiero decirles que la vida es una, que este programa se hizo para disfrutarlo, este programa se hizo para unir, este programa no se hizo para discutir temas personales. Esta pista es una pista a la que yo respeto y a la que pido todos respeten”, dijo Gisela Valcárcel.

Asimismo, la conductora aseguró que no volverá a cometer el error de hablar cosas privadas y solo se divertirá: “Nos hemos referido a lo que teníamos que referir, lo volvería a hacer 100 veces más porque cuando hay que poner el cuerpo hay que ponerlo, pero eso no significa que este programa esté para poner el cuerpo, este programa está para que usted, sus hijos, su familia, su marido, todos la pasen bien”.

Como se recuerda, Magaly Medina y Gisela Valcárcel se han enfrentado desde hace una semana con dimes y diretes en cada programa.

