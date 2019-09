Beto Ortiz: "Puesto a elegir entre periodismo y Carla García, la escojo a ella" | Fuente: Instagram

El polémico escritor y periodista Beto Ortiz ha dejado de lado la política para conducir, sábado tras sábado, el polémico programa de Latina, “El valor de la verdad”. Sin embargo, el periodismo político es uno de sus temas favoritos. Así, Beto ha entrevistado a importantes políticos peruanos.

En entrevista con Encendidos de RPP, el conductor de televisión contó que declinó de hacer la última entrevista al expresidente Alan García por su amistad con Carla García, su amiga.

"Acepté las criticas porque sé que tienen razón: decliné a hacer la última entrevista que Alan me concedió. Cuando estaba el tema en pleno candelero, cuando no quería hablar con nadie, de algún modo mi amistad con Carla me propiciaba cercania con Alan. Él y yo fuimos amigos, y ahí ya estaba vulnerando una norma: porque un presidente y un periodista no deberían ser amigos", comentó.

"Vi tanta reaccion que dije: 'no importa la entrevista que haga, que le pregunte todo lo que se le debe preguntar, así acabémonos peleando van a decir: fue una es entrevista echada. Yo no voy a dejar de ser amigo de Carla. Tengo claro que rompí esa regla, pero lo admiti. Por eso dije: puesto a elegir entre periodismo y Carla, escojo a Carla", dijo.

Ortiz no descartó en volver al periodismo político. "Me encanta, pero ahora no tengo un lugar dónde hacerlo. Espero, ya llegará".

BETO ORTIZ EN LA FIL

Hace unos días, Beto Ortiz presentó su nuevo libro “De dudosa procedencia” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, en una presentación junto a Carlos Galdós. Pero la emoción del conductor de “El valor de la verdad” aumentó cuando una pareja le sorprendió cuando entre las manos cargaban los 14 libros que escribió a lo largo de su vida.

“Hoy en la Feria del Libro sucedió algo extraordinario. John y su novia Yenny llegaron desde Huancayo trayéndome -para la firma - una edición de cada uno de los libros que he publicado en toda mi vida. Fueron catorce en total -incluyendo tres que yo mismo no tengo- y tuve que ponerme a contarles historias en cada dedicatoria porque ya no sabía qué más escribirles”, escribió el conductor de televisión.

Para finalizar su mensaje, el periodista agradeció a sus fanáticos por haber viajado desde Huancayo hasta Lima para este detalle. “Cosas que te suceden si estás vivo. Maravilloso. Gracias, chicos”.