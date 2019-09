Erick Elera y la modelo Allison Pastor se casaron luego de tres años de relación. | Fuente: Instagram

Sonaron las campanas de boda. El actor Erick Elera y la modelo Allison Pastor se casaron, el 31 de agosto, luego de tres años como pareja. Ellos son padres del pequeño Lucas.

El también cantante explicó que tuvieron que adelantar el matrimonio, programado para fines de año, a pedido de su hija mayor que vive en el extranjero.

"Los planes estaban para fin de año o a principio del otro año pero mi hija, quien ya no vive en Perú, vino de vacaciones por unos meses y me dijo 'papá ¿cuándo se casan?'. Me lo repetía una vez a la semana", recordó Erick Elera en el programa "Estás en todas".

Los flamantes esposos Allison Pastor y Erick Elera acompañados por Sirena y Raysa Ortiz. | Fuente: Instagram

Actores de "De vuelta al barrio" y trabajadores de América presentes en la boda de Erick Elera. | Fuente: Instagram

A la boda de Elera, recordado actor de "Al fondo hay sitio", y la modelo Allison Pastor asistieron familiares y amigos, entre los que destacan varios artistas de "De vuelta al barrio" como Mónica Sánchez, Sergio Gjurinovic, Luciana Blomberg y las gemelas Sirena y Raysa Ortiz. También estuvo presente Andrés Wiese ("Al fondo hay sitio").

A través de Instagram, se compartieron imágenes de la ceremonia y de los festejos. Así, se puede ver al cantante bailarle a su flamante esposa y a esta dar unas palabras de agradecimiento a los invitados.

A fines del 2018, Erick Elera y Allison Pastor comentaron que querían una boda "íntimo y familiar". La modelo solo tuvo palabras de cariño para su pareja. "Él es mi 'príncipe guerrero' porque siempre se las busca. No se queda quieto ni se conforma con lo que tiene. Los dos tenemos ambiciones y nos apoyamos mutuamente. Siempre vamos de la mano y eso me gusta", comentó la exintegrante de "Combate" a "Trome".

Previamente, Elera estuvo casado con Analía Rodríguez, pero en el 2015 decidieron separarse. Su matrimonio se realizó en noviembre del 2012. Fruto de este vínculo nació su hija Flavia, quien interpretó a Nelly Francesca en la recordada serie "Al fondo hay sitio".

| Fuente: Instagram