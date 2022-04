Ernesto Pimentel regresará a la TV después de tres meses. | Fuente: Instagram / Ernesto Pimentel

Han pasado tres meses desde que Ernesto Pimentel debió alejarse de la televisión y colgar temporalmente las polleras de su personaje, la Chola Chabuca. La razón fue una cirugía de trasplante de cadera. Sin embargo, ahora ya recuperado, el presentador anunció su retorno a la pantalla.

Desde su cuenta de Instagram, el conductor dio a conocer que su regreso a "El reventonazo de la Chola" será el próximo sabado 23 de abril. A las 8 p.m., Pimentel reaparecerá en la TV peruana y un videoclip sirvió como adelanto de este esperado regreso.

"Yo creo que a lo largo de mi vida me tocó enfrentar muchos retos, pero este [la operación] era un desafío que se veía monumental. Años de normalizar el dolor y acomodarme para seguir. Ahora mi objetivo no es solo caminar, correr o bailar, sino volar y estoy entrenando", sostuvo.

Ernesto Pimentel alista más actividades artísticas

En su mensaje publicado en redes sociales, Ernesto Pimentel expresó su agradecimiento con sus compañeros de "El reventonazo de la Chola", quienes lo recibieron con un aplauso y mucho afecto en el set de televisión.

"Parecen más, pero son tres meses fuera del programa, solo dirigiendo, produciendo, pero no estaban mis amadas polleras ni mis tacos", indicó el conductor.

Ya rehabilitado de la cadera, Ernesto Pimentel también afirmó que alistará otros proyectos artísticos. "Quiero más, como el teatro, circo, cine y danza. Solo parecen unos pasos de baile, pero es un milagro personal hacerlo sin miedo", reconoció.

Además, el también actor manifestó que su recuperación fue posible gracias a su hijo Gael. "He caminado a la Loma Amarilla de la mano de Gael. Mi hijo me hace sentir que vale la pena esforzarse y celebrar el milagro permanente de vivir", dijo.

¿Por qué Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera?

El pasado 6 de junio, Ernesto Pimentel se sometió a una intervención quirúrgica, según anunció mediante un comunicado de prensa.

"Ernesto Pimentel se sometió este jueves a un trasplante de cadera debido a que padece de necrosis avanzada; es decir, una extraña enfermedad que le carcome los huesos de esa zona y hay una mala circulación de sangre", detalló.

De acuerdo con el mensaje, se trata de un "problema de salud" que Ernesto Pimentel sufre desde hacía tiempo, "no le permitía movilizarse bien y tenía que estar con un bastón hace ya más de ocho años".

"A las cinco de la mañana, el actor cómico ingresó a la clínica Ricardo Palma y se mostró bastante optimista para esta intervención quirúrgica", apuntó.

Ernesto Pimentel apuntó que su enfermedad no se debe a los tacones que utiliza cuando se pone en la piel de la 'Chola Chabuca'. "Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo", precisó.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.