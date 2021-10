Magaly Medica indicó en su programa que Alejandro Pino, el participante de "Esto es Guerra", ha tenido que ser operado. | Fuente: Instagram / Alejandro Pino

"Esto es Guerra" sigue en el ojo de la tormenta. El pasado lunes, el participante Alejandro Pino sufrió un accidente mientras atravesaba el tramo final de un juego a través de una piscina y se golpeara fuertemente el rostro, así que tuvo que ser operado.

Magaly Medina dio a conocer que su programa tuvo acceso al parte médico e indico que el popular 'Chocolatito' sufrió una rotura del párpado y tuvieron que anestesiarlo para poder intervenir quirúrgicamente.

Asimismo, el documento que difundió ‘Magaly TV: la firme’ demuestra que Alejandro Pino se sometió a un injerto de piel. Además, presentaba dolores de cabeza y espalda serios porque al parecer tendría una contractura cervical y dorsal.

“Están pidiendo un monitoreo neurológico porque este chico se ha golpeado fuertemente la región de la frente, entonces ha tenido que ser operado. Aunque ahora nos dicen que es probable que salga mañana (hoy)”, sostuvo la popular 'Urraca'.

Finalmente, Magaly Medina también cuestionó que al parecer los participantes no realizarían las pruebas previas para conocer los mecanismos de las competencias.

“Yo creo que acá no se hizo una prueba, este chico no sabía cómo se tenía que hacer el juego. No fue a la demostración anterior”, sentenció la presentadora de ATV.

El programa ‘Magaly TV: la firme’ accedió al parte médico Alejandro Pino, participante de "Esto es Guerra". | Fuente: Captura ATV

Alejandro Pino envía mensaje

El popular 'Chocolatito' envío un mensaje a través de su cuenta de Instagram y asegura que todo está bien. También agradeció mucho a sus seguidores por enviarle mensajes de aliento.

"Gracias por estar al pendiente de todo, les comento que estoy bien. No ha pasado nada a mayores, ya mañana les pongo al tanto de todo", escribió Alejandro Pino en una historia de su instagram.

Accidente de Alejandro Pino

En pleno circuito de eliminación, el participante Alejandro Pino sufrió un accidente mientras intentaba atravesar el tramo final a través de una piscina.

Según se pudo ver durante la transmisión del programa, el chico 'reality' trataba de terminar una serie de retos cuando su cuerpo resbaló y su rostro se golpeó contra un cubo que estaba al poder de la piscina. Paramédicos del show socorrieron al participante.

Asimismo, compañeros del concursante se acercaron para ayudarlo y sacarlo del agua. De acuerdo con el conductor Gian Piero Díaz, debido al golpe, Alejandro Pino no podrá continuar en "Esto es Guerra" hasta que termine de recuperarse.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.