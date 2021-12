"Esto es Guerra" cerró una temporada más con el equipo de 'Guerreros' como ganadores. | Fuente: Facebook / Esto es Guerra

La gran final de la última temporada de "Esto es Guerra" se dividió en dos partes: la primera, se llevó a cabo el lunes 20 de diciembre y la segunda este martes. Finalmente, tras diversos juegos de competencia, hubo un equipo ganador.

Se trató de los 'Guerreros', liderado por el chico 'reality' Patricio Parodi, que en la primera fecha fueron vencidos por los 'Combatientes', pero en esta segunda oportunidad pudieron imponerse ante sus contrincantes y terminaron por salir victoriosos.

La copa fue entregada por el conductor Gian Piero Díaz, quien pisó el set por última vez luego de anunciar que no seguiría frente a las cámaras de "Esto es Guerra". "Es literalmente mi último día en el programa", señaló.

"En pantalla nos enfrentamos, pero detrás de ella nos divertimos. Hoy esta copa es de Patricio y de todos los guerreros", agregó.

Johanna San Miguel se despide de Gian Piero Díaz

En su último episodio de 2021, la conductora de "Esto es Guerra", Johanna San Miguel, le dedicó unas palabras a su compañero Gian Piero Díaz, quien abandona el programa para dedicarle más tiempo a su familia, según anunció hace unos días.

"Asu mare, te voy a extrañar mucho, mucho, y esto no va a ser igual sin ti", dijo la presentadora entre lágrimas. Y Díaz, por su parte, expresó emocionado: "He conseguido en Johanna ese espejo que te permite jugar". He estado 10 años celebrando los colores rojo y verde, porque Combate es bacán".

Recientemente, el conductor reveló que tras diez años al frente de programas de competencia decidió alejarse de las cámaras. "Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia, la única y la más importante razón para que en el 2022 ya no estar con ustedes", indicó.

Así, sobre la próxima temporada de "Esto es Guerra" queda flotando una duda: ¿quién será el reemplazo de Gian Piero Díaz? Un video promocional con la voz de Raúl Romero parece indicar que el popular 'Cara de haba' asumirá el reto.

