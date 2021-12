Gian Piero Díaz no seguirá en la conducción de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Gian Piero Díaz

Confirmado. Este lunes, el presentador televisivo Gian Piero Díaz dio a conocer que no conducirá más "Esto es Guerra" durante la emisión del mismo programa. Un anuncio que vino acompañado por un breve discurso de despedida.

De acuerdo con el también actor, alejarse del 'reality' juvenil responde a una "decisión muy dura" que venía comentando con su equipo de trabajo desde "hace bastante tiempo". "Yo no me voy, porque ya no quiero estar aquí, y no me voy porque no quieren que yo esté aquí", aclaró.

Todo lo contrario, Gian Piero Díaz enfatizó "el respeto" con los miembros del show; sin embargo, precisó que "hay momentos en la vida que uno debe tomar ciertas decisiones y poner las cosas en una balanza".

"Emma, mi hija mayor, tiene exactamente los diez años que yo estoy en un programa de competencias, diez años donde yo salgo en una pantalla de lunes a viernes y hay muchas cosas que siento que me he perdido a pesar de todo el tiempo que siempre trato de darles, tanto a ella como a Mathías", afirmó.

Bajo este motivo, el ahora exconductor de "Esto es Guerra" concluyó: "Creo que ya es el momento de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a mi familia, la única y la más importante razón para que en el 2022 ya no estar con ustedes".





¿Raúl Romero conducirá "Esto es Guerra"?

Aunque ha recibido un sinnúmero de propuestas para regresar a la televisión, Raúl Romero siempre se ha mantenido enfocado en su carrera musical, desplazando entre sus prioridades un posible retorno a la pantalla chica.

Sin embargo, el líder de los Nosequien y los Nosecuantos, parece haber cambiado de opinión. Al menos así lo deja entrever un misterioso video promocional que ha difundido la producción de "Esto es Guerra", donde claramente se puede escuchar la voz del artista.

El video no solo sorprendió a los conductores del 'reality', sino también encendió las alarmas de quienes anhelan tener de regreso a la televisión al popular "Cara de haba", y en redes sociales afirman que será el remplazo de Gian Piero Díaz para la próxima temporada de "Esto es Guerra".

"¿Será un nuevo formato que forme parte de "Esto es Guerra"? Vamos a ver de qué se trata esto", comentó Johanna San Miguel ante el posible ingreso del famoso presentador de "Habacilar", quien hace poco se reencontró con Emilia Drago para recordar su paso por ese programa.

