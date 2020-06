Gian Piero Díaz se tomó con calma las críticas que viene recibiendo "Esto es Guerra" tras su regreso a la televisión. | Fuente: Difusión

Más de una crítica generó el regreso de “Esto es guerra” a la televisión en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Frente a sus detractores, Gian Piero Díaz, conductor del programa, aseguró que el retorno ha traído cambios positivos e instó a que sintonicen el reality juvenil antes de criticar.

"Es complicado, obviamente. Ya antes, el formato recibía comentarios negativos y hoy la gente está más sensible", expresó Díaz en el programa Somos Capital del Grupo RPP.

Sobre los comentarios negativos que recibe el espacio televisivo, Díaz afirmó que no le molestan y los recibe de la misma manera que los positivos.

"Lo que siempre voy a pedir a las personas que critican es que vean el programa. Cuando hablamos del programa, hablamos de 100 familias que están detrás de la pantalla que también quieren trabajar. Hay mucha gente que critica y viene tocando el tema de los vasitos, cuando eso ya pasó hace tiempo", refirió.

CAMBIOS Y RÁTING

Gian Piero Díaz sostuvo que está tranquilo con los cambios generados en “Esto es guerra”. "Tenemos ahora un tema de responsabilidad social y ayuda, y también tratamos de ofrecer información en esta pandemia", recalcó.

En ese sentido, expresó que el programa “de alguna forma pierde su esencia”. Y acerca del bajón sufrido en el ráting, manifestó: “Pero ojo que solo hemos bajado unos cuantos puntos y es un tema de opciones también". "Ahora el dominio del control remoto no es el mismo que hace tres meses atrás y eso también influye, porque hay más personas en casa con distintos gustos", aclaró.

Por otro lado, ante las comparativas con el noticiero de Juliana Oxenford, Díaz indicó que son propuestas distintas que no compiten entre sí. "A mí me encanta ‘Al estilo Juliana’, si yo me siento a ver información, la miro a ella, pero si estoy buscando entretenimiento, es una opción distinta", puntualizó.