Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz tuvieron un momento tenso en la conducción de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz no tendrían ninguna enemistad, según contó la conductora peruana. Sin embargo, en la más reciente emisión de “Esto es Guerra”, ambos volvieron a protagonizar una pequeña discusión, debido a que el presentador interrumpe a su compañera durante el reality.

En la pasada emisión de “Esto es Guerra”, los conductores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz fueron los protagonistas de un acalorado momento que se vivió en el set. Así es como la ex chica reality no dudó en decir la verdad sobre la dinámica de la dupla de conducción en el programa juvenil de América Tv.

“Es parte de la competencia. Al final el puntaje está clarísimo”, dijo el presentador ante un reclamo sobre el puntaje. Sin embargo, la discusión no quedó ahí, ya que Pinedo lo acusó de interrumpirla cuando ella llevaba la cuenta de los puntos en plena competencia.

“No me dejan contar, yo estaba contando y de la nada, tengo que cortar… Yo tengo acá al productor que me va diciendo cuánto resto”, expresó Jazmín Pinedo en desacuerdo con la actitud de Gian Piero Díaz, a lo que él respondió: “Está bien, lo que tú quieras. Tienes toda la razón, pero ¿sabes cuál es el problema? Si no lo cuento en el momento, después simplemente no lo pasan”.

En ese sentido, el conductor de “Esto es Guerra” aseguró que todo queda en manos del productor, tal como ella apuntó inicialmente, pero la expareja de Gino Assereto volvió a recordarle que ella no lo interrumpe mientras habla.

“Pero cuando tú cuentas, Pierito, yo no te interrumpo. (…) Efectivamente, si yo estoy contando, desconcentras al competidor, me desconcentras a mí cuando estamos llevando la cuenta exacta”, concluyó Jazmín Pinedo en la pasada emisión de “EEG”. “He tenido la oportunidad de estar en esa posición y escuchas todo lo que dicen los conductores”.

NO HAY ENEMISTAD

Esta no es la primera vez que los conductores de “Esto es Guerra” tienen un desacuerdo en vivo. Hace unas semanas, Jazmín Pinedo dio fin a estos rumores al responder las preguntas de sus seguidores en las redes sociales.

Por ello, le consultaron si se llevaba mal con Gian Piero Díaz, con quien forma una dupla en el programa reality. “Falso”, escribió la modelo en sus historias de Instagram, y agregó: “No es la primera vez que trabajamos juntos, siempre nos hemos llevado muy bien”.