Johanna San Miguel comunicó el pronto retorno de "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

"Esto es Guerra" volverá próximamente a la pantalla chica. Así lo anunció la conductora Johanna San Miguel en plena emisión del programa de concursos "Esto es Habacilar" que presenta junto a Roger del Águila.

Fue durante la transmisión del 4 de febrero que la también actriz confirmó la nueva temporada del 'reality'. "Atención, en pocos días regresa 'Esto es Guerra' por América Televisión y el casting va a ser a nivel nacional, costa, sierra y selva", adelantó.

Al escuchar este anuncio, Del Águila preguntó: "¿No podemos extender un poco 'Esto es Habacilar'?". Pero Johanna San Miguel respondió, entre risas, de manera negativa.

Después de un estreno auspicioso, "Esto es Habacilar" viene registrando cifras bajas en el rating desde su segundo día. Recientemente, el programa sufrió un cambio en su horario y pasó a emitirse desde las 7:30 p.m.

"Esto es Habacilar": ¿Cuánto hizo de rating en sus dos primeras emisiones?

El pasado lunes 24 de enero, el programa de concursos “Esto es Habacilar” se estrenó en la televisión peruana, con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel. Pero ¿consiguió mantener cautivo al público televidente?

La primera emisión del programa alcanzó un rating de 18.3, y solo fue superado por la serie cómica “Maricucha”, que registró 20.5, según datos de la agencia de investigación de medios de comunicación Kantar Ibope Media.

Sin embargo, el segundo programa de “Esto es Habacilar”, emitido el martes 25 de enero, no tuvo la misma acogida que su debut, registrando 12.6, cifra que representa una caída considerable y que lo ubicó en el cuarto lugar en la preferencia del público.

Ese martes, el rating volvió a ser liderado por “Maricucha”, que hizo 18.6. Le siguieron “América Noticias”, con 14.6 y “Junta de Vecinos, con 14.





Johanna San Miguel se adapta a "Esto es Habacilar"

Tras el estreno de "Esto es Habacilar", Johanna San Miguel se integró al programa tras su paso por el reality juvenil "Esto es Guerra" y afirmó sentirse cómoda en este nuevo proyecto.

"Ha sido una locura absoluta. Me he sentido muy cómoda. Yo he hecho un montón de cosas en la televisión: 'Esto es guerra', 'Un minuto para ganar', teatro, cine, radio y me adapto a los nuevos retos", dijo en un comunicado de prensa.

Asimismo, destacó que "Esto es Habacilar" tenga muchas sorpresas, como la entrega de dinero en efectivo para los participantes. "Le hemos quitado el sueldo a los guerreros para dárselos al público", bromeó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x21 Todo lo que nos gustó (y no nos gustó tanto) de Spider-Man No Way Home

Y por fin llegó el día tan esperado. Vimos la nueva película del amigo Spidey y nos metimos la conversa de la vida, con las referencias y lo que nos pareció el cierre de la saga. Vamos así: Empezamos haciendo comentarios generales; en el minuto 15 hablamos del problema planteado para Peter Parker; desde el minuto 29 hablamos de los villanos (¡oh!, Willem, ¡oh! Alfred), para comentar la aparición de YA SABEN QUIÉNES desde el minuto 52; y ya luego hasta de las escenas post créditos rajamos. Menú completo para ti, que siempre nos escuchas. Ya se viene el final de temporada (o del podcast, quién sabe).