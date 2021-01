"Esto es Guerra" regresa a las pantallas de América TV desde el lunes 25 de enero. | Fuente: Captura de pantalla

Tras los rumores de que “Esto es Guerra” no volvería este año debido a que el contrato de la productora Pro Tv y América Televisión llegaba a su fin en diciembre del 2020; las redes sociales del reality confirmaron su regreso a las pantallas.

Por ese motivo y para alegría de sus fanáticos, comenzaron a lanzar vídeos intrigantes donde posiblemente se revelaba quiénes serían los participantes que formarían parte de esta temporada.

Al no dar ningún nombre, solo confirmaron la fecha y hora de estreno de “Esto es Guerra”. A partir del lunes 25 de enero a las 6:50 p. m. (hora peruana) se verán las novedades que traerá el espacio de entretenimiento.

¿Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz seguirán como conductores? La modelo dejó claro que –aunque no tiene claro si regresará– estaría encantada de volver a conducir como la dupla de Díaz en el reality de competencias: “Si se da nuevamente la oportunidad, yo feliz y encantada. Y si no, ha sido el mejor año para mí. Me encanta”.

EL PREMIO DE EEG

Mariana Ramírez del Villar, directora de contenidos de Pro Tv, celebró el recibimiento de un nuevo galardón por el reality. Ella ganó en la categoría Director (no guionado) en los Produ Adwards. Los premios, otorgados por más de 300 jurados profesionales de la televisión, buscan reconocer la excelencia en la producción latina.

Ramírez se mostró contenta de que "Esto es guerra" no solo haya logrado que cadenas como Televisa (México) y Univisión (Estados Unidos) se interesaran por el programa, sino que ahora sea premiado internacionalmente.

"Solo hay que ofrecer al público contenidos de calidad", acotó. Como se recuerda, el reality ha traspasado las fronteras peruanas y ha llegado a Bolivia, Colombia, Panamá y Puerto Rico.