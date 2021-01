Sully Sáenz podría regresar a "Esto es Guerra". | Fuente: Captura de pantalla

¿Regresará al reality show? Tras alejarse de “Esto es Guerra” hace unos años para poder formar una familia, Sully Sáenz dejó entrever que hay una posibilidad de que esté a un paso de regresar al espacio de entretenimiento.

En una entrevista para “América Espectáculos”, la mamá de Marchello dio detalles de la recuperación de su hijo, pero también se enfocó en el lado profesional y sorprendió al revelar que sí le gustaría estar en EEG este año.

“Es una de las cosas que he tenido en mente este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, definitivamente me encanta el programa. Ahora mi vida está diferente, tengo una vida de mamá, pero no lo descarto. El futuro nunca se sabe”, dijo la presentadora.

En su trabajo como animadora infantil, Sully Sáenz no le cerró las puertas al programa que la hizo conocida en la pantalla chica.

RECUPERACIÓN DE SU HIJO

Compartiendo una foto en su cuenta de Instagram después de pasar varios meses en Canadá, Sully Sáenz regresó al Perú junto a su hijo Marchello. La exintegrante de “Esto es Guerra” apareció feliz por la recuperación de su pequeño, quien fue operado del oído con éxito en el extranjero.

“Llegamos al Perú. Luego de tantos meses lejos, pero muy feliz de tener ahora a Márche completamente recuperado”, se lee al inicio de su mensaje.

Sully Sáenz compartió qué es lo que su hijo quería hacer a su llegada al Perú: “Me dice que lo primero que quiere hacer es comer ají de gallina. Es su plato favorito y yo me voy corriendo por un cebiche”.

La foto de Marchello en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuenta con más de 24 mil ‘me gusta’, en Instagram, y la publicación fue respondida con decenas de mensajes positivos para el niño.