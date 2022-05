Renzo Schuller es la nueva dupla de Johanna San Miguel en "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Renzo Schuller

"Esto es guerra" tiene nuevo presentador. Tras la salida de María Pía Copello, los rumores se confirmaron y Renzo Schuller se sumó este lunes a la conducción del programa. Así, será la dupla que acompañe a Johanna San Miguel en el set de lunes a viernes.

Escondido primero bajo una capucha blanca, Schuller salió desenmascarado de una camioneta negra durante la emisión del 'reality' juvenil. Un ambiente de suspenso se creó antes de su anuncio como presentador y San Miguel aseguró que con su ingreso "se abre una nueva etapa" en el espacio televisivo.

Ya en el set de "Esto es guerra", Renzo Schuller fue recibido con abrazos de guerreros y combatientes. Asimismo, se refirió a la razón por la que rechazó entrar al programa anteriormente: "No era el momento, estaba en otros proyectos, y para ser honesto... las producciones chocaban. Tenía que respetar mi contrato".

También recordó su paso por "Combate", otro reality que condujo junto a Gian Piero Díaz hasta diciembre de 2018. "Tiene ese algo que de repente no conoces: alma, corazón y vida. Y eso solamente lo puede saber alguien que ha estado en 'Combate', incluso muchos de los guerreros que estuvieron por ahí en algún momento", dijo.

El último proyecto de la pantalla chica en el que Renzo Schuller estuvo involucrado fue "Perú tiene talento", que se transmitía por Latina. Al término de su contrato, se unió a "Esto es guerra".

"Esto es guerra": ¿Por qué María Pía Copello se fue del programa?

El martes 4 de mayo, María Pía Copello anunció que esa sería su última semana en la conducción de “Esto es guerra”. El anuncio lo hizo Johanna San Miguel, la co-conductora del programa, con quien María Pía parecía tener algunos problemas, pero, por recientes declaraciones de ambas, da la impresión de que esto era parte del “show”.

Al ser entrevistada por “América Espectáculos”, la conductora e influencer señaló que se retira por un tema de tiempos que le ha costado manejar. “Ya tenía un año más o menos comprometido de varios viajes y varias cosas. Tengo un libro de cocina que está nominado a los Gourmand Awards y me voy a en junio a Suecia, y cosas bonitas que me siguen pasando”, explicó.

También señaló que no quería volver a “Esto es guerra” porque le duele despedirse del programa. “Por eso es que no quiero regresar, porque de verdad que cuando me voy sí es doloroso… A veces le digo a Peter [Fajardo] eso, porque cuando me voy, me voy moqueando, pero la he pasado muy bien”.

Sin embargo, María Pía Copello no descartó volver en algún momento, ya que no solo le encanta la televisión, sino también el programa, donde ha hecho grandes amigos.





